رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريتين في الضفة الغربية

أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، قريتي بورين وروجيب في محافظة نابلس بالضفة الغربية.

ذكرت مصادر فلسطينية - وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال اقتحمت بورين وروجيب وجابت شوارعهما، وأطلقت قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

في السياق، نكلّت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الفلسطينيين، عند المدخل الشمالي لبلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

أفاد مدير مجلس بلدي تقوع، تيسير أبو مفرح،بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبة عند المدخل الشمالي للبلدة، وأجبرت ركابها على النزول واحتجزتهم لفترة قصيرة، واعتدت عليهم بالضرب قبل إطلاق سراحهم.

في سياق متصل، أحرق مستعمرون، عشرات أشجار الزيتون الممتدة على مساحات شاسعة من أراضي قرية مجدل بني فاضل، جنوب نابلس .

قال رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل، رامي نصار، إن المستعمرين، بحماية من جيش الاحتلال، نفذوا أعمال عربدة عند مدخل القرية ومنعوا الأهالي من أطفاء الحرائق، مشيرا إلى أن البؤرة الاستعمارية الجديدة أقيمت قبل قرابة خمسة أشهر على أراضي القرية، حيث نصب فيها المستعمرون عدة بيوت متنقلة "كرفانات" واستولوا على عشرات الدونمات وزرعوها.

وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون ما مجموعه 2350 اعتداء خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث نفذ جيش الاحتلال 1584 اعتداء فيما نفذ المستعمرون 766 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات: رام الله والبيرة بواقع 542 اعتداء، ونابلس بـ412 اعتداء، والخليل بـ401 اعتداء، وتنوعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي بورين وروجيب محافظة نابلس بالضفة الغربية وكالة الأنباء الفلسطينية وفا قوات الاحتلال قنابل الغاز السام

