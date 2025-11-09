قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريتين في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، قريتي بورين وروجيب في محافظة نابلس بالضفة الغربية.

ذكرت مصادر فلسطينية - وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال اقتحمت بورين وروجيب وجابت شوارعهما، وأطلقت قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

في السياق، نكلّت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الفلسطينيين، عند المدخل الشمالي لبلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

أفاد مدير مجلس بلدي تقوع، تيسير أبو مفرح،بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبة عند المدخل الشمالي للبلدة، وأجبرت ركابها على النزول واحتجزتهم لفترة قصيرة، واعتدت عليهم بالضرب قبل إطلاق سراحهم.

في سياق متصل، أحرق مستعمرون، عشرات أشجار الزيتون الممتدة على مساحات شاسعة من أراضي قرية مجدل بني فاضل، جنوب نابلس .

قال رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل، رامي نصار، إن المستعمرين، بحماية من جيش الاحتلال، نفذوا أعمال عربدة عند مدخل القرية ومنعوا الأهالي من أطفاء الحرائق، مشيرا إلى أن البؤرة الاستعمارية الجديدة أقيمت قبل قرابة خمسة أشهر على أراضي القرية، حيث نصب فيها المستعمرون عدة بيوت متنقلة "كرفانات" واستولوا على عشرات الدونمات وزرعوها.

وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون ما مجموعه 2350 اعتداء خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث نفذ جيش الاحتلال 1584 اعتداء فيما نفذ المستعمرون 766 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات: رام الله والبيرة بواقع 542 اعتداء، ونابلس بـ412 اعتداء، والخليل بـ401 اعتداء، وتنوعت بين الاعتداء الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.