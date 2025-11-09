وكيل التعليم بالغربية يستقبل مدير الدعوة بمنطقة وعظ الأزهر بطنطا لتنسيق العمل

استقبل المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشيخ السيد تركى، مدير الدعوة بمنطقة وعظ الغربية، وإيهاب زغلول المنسق الإعلامى، بإشراف الشيخ محمد نبيل أبو الخير مدير عام منطقة وعظ الغربية وأمين الفتوى، بشأن تنسيق العمل المشترك فى مجال الدعوة والتوعية الطلابية بالمدارس .

تفاصيل اللقاء

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية على رعاية النشء وتصحيح المفاهيم المغلوطة بين أبنائنا الطلاب وفى إطار البروتوكول القائم بين وزارتي الأوقاف ومديرية التربية والتعليم، لتوعية الطلاب بشأن موضوعات ، مخاطر إدمان السوشيال ميديا، وخطورة الرسوة، الجار حقوقه وحرمة الاعتداء عليه، تكريم كبار السن ورعاية أصحاب الفضل، العنف الطلابى، التنمر يأتي ذلك في إطار تكثيف البرامج التوعوية لتفعيل القيم الأخلاقية كسبيل لحماية المجتمع وبناء الأسرة.

تبادل الخبرات ومناقشة العمل

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره لجهود وعظ الأزهر فى خدمة المجتمع، مؤكدا أن الوعظ يمثل مؤسسة أزهرية رائدة فى العمل الدعوى والتوعوى ونشر الفكر الوسطى المستنير.