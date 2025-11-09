قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
محافظات

محافظة الغربية: لا تهاون مع البناء العشوائي.. ومصادرة فورية لأدوات البناء |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ أضخم وأوسع حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لفرض الانضباط العمراني والتصدي بكل حسم لأي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي على أراضي الدولة.. وتأتي هذه الحملة استمرارًا لتوجيهات المحافظ بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وسرعة التعامل الفوري مع أي أعمال مخالفة في مهدها، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن أجهزة المحافظة تواصل حملاتها اليومية على مدار الساعة لرصد وإزالة أي مخالفات بناء فور وقوعها، مشددًا على أنه لن يُسمح تحت أي ظرف باستمرار أي بناء غير قانوني أو محاولة للتحايل على القوانين المنظمة، وأن “كل من يشرع في البناء على الأرض الزراعية أو بدون ترخيص ستتم مصادرة أدواته فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضده”

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح محافظ الغربية أن الحملة تجوب أحياء وشوارع مركز ومدينة المحلة الكبرى بشكل متواصل، بمشاركة قوات الأمن وقيادات المراكز والأحياء، حيث يتم مصادرة معدات وأدوات البناء من مواقع المخالفات وتنفيذ قرارات الإزالة على الفور، وسط متابعة ميدانية دقيقة لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم.

وأشار اللواء الجندي إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المحافظة ومديرية أمن الغربية وجميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفوري لأي قرارات إزالة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي جهة تتقاعس عن أداء دورها في هذا الملف، وأن أي موظف يثبت تقصيره أو تواطؤه مع المخالفين سيُحال للتحقيق فورًا ويتعرض لإجراءات رادعة، تنفيذًا لمبدأ المحاسبة والمساءلة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملة المكبرة في مركز ومدينة المحلة الكبرى دون توقف حتى يتم تطهيرها بالكامل من أي مخالفات أو تعديات، مشيرًا إلى أن “محافظة الغربية ماضية بخطى ثابتة نحو فرض الانضباط العمراني وتحقيق بيئة آمنة ومنظمة تُجسّد هيبة الدولة وتحافظ على مقدرات الوطن وتكفل للمواطنين حقهم في العيش في بيئة حضارية تليق بأبناء الغربية”.

