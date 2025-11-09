محافظة الغربية: لا تهاون مع البناء العشوائي.. ومصادرة فورية لأدوات البناء |صور

تواصل محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ أضخم وأوسع حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لفرض الانضباط العمراني والتصدي بكل حسم لأي محاولات للبناء العشوائي أو التعدي على أراضي الدولة.. وتأتي هذه الحملة استمرارًا لتوجيهات المحافظ بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وسرعة التعامل الفوري مع أي أعمال مخالفة في مهدها، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء أشرف الجندي أن أجهزة المحافظة تواصل حملاتها اليومية على مدار الساعة لرصد وإزالة أي مخالفات بناء فور وقوعها، مشددًا على أنه لن يُسمح تحت أي ظرف باستمرار أي بناء غير قانوني أو محاولة للتحايل على القوانين المنظمة، وأن “كل من يشرع في البناء على الأرض الزراعية أو بدون ترخيص ستتم مصادرة أدواته فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضده”

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح محافظ الغربية أن الحملة تجوب أحياء وشوارع مركز ومدينة المحلة الكبرى بشكل متواصل، بمشاركة قوات الأمن وقيادات المراكز والأحياء، حيث يتم مصادرة معدات وأدوات البناء من مواقع المخالفات وتنفيذ قرارات الإزالة على الفور، وسط متابعة ميدانية دقيقة لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم.

وأشار اللواء الجندي إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المحافظة ومديرية أمن الغربية وجميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفوري لأي قرارات إزالة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي جهة تتقاعس عن أداء دورها في هذا الملف، وأن أي موظف يثبت تقصيره أو تواطؤه مع المخالفين سيُحال للتحقيق فورًا ويتعرض لإجراءات رادعة، تنفيذًا لمبدأ المحاسبة والمساءلة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملة المكبرة في مركز ومدينة المحلة الكبرى دون توقف حتى يتم تطهيرها بالكامل من أي مخالفات أو تعديات، مشيرًا إلى أن “محافظة الغربية ماضية بخطى ثابتة نحو فرض الانضباط العمراني وتحقيق بيئة آمنة ومنظمة تُجسّد هيبة الدولة وتحافظ على مقدرات الوطن وتكفل للمواطنين حقهم في العيش في بيئة حضارية تليق بأبناء الغربية”.