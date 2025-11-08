قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروع رصف وتغطية مصرف الزهار

الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، سير العمل بمشروع تغطية ورصف مصرف الزهار بمركز قطور، الذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، حيث بدأ المشروع في الظهور تدريجيًا تمهيدًا للانتهاء من أعمال الرصف النهائية قريبًا.

توجيهات محافظ الغربية 

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن العمل يسير وفق جدول زمني محدد لضمان استلام المشروع بأعلى مستوى، وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين من الخدمات الجديدة.

حيث يتم رش طبقة الـ MCO على الطريق، تمهيدًا لفرد طبقة الأسفلت النهائية، على طول 700 متر وعرض 30 مترًا، مقسمًا إلى حارتين مروريتين بعرض 12 مترا لكل حارة، مع جزيرة في المنتصف وأرصفة بعرض 2 متر من الجانبين. ويُعد المشروع من أبرز المشروعات التنموية في نطاق مركز قطور، لما يمثله من أهمية بيئية ومرورية وتنموية لأهالي المنطقة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المشروع خطوة مهمة لتحسين مستوى الخدمات وتطوير البيئة المحيطة بالمصرف، فضلًا عن تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة داخل المدينة، مشيرًا إلى أن جميع مراحل التنفيذ تتم تحت إشراف هندسي متكامل يراعي أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتابع كافة المشروعات على الأرض بشكل مستمر، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة خطط التنمية، مع الحرص على أن يشعر المواطن بالتحسن الفعلي في جودة الخدمات والبنية التحتية في أسرع وقت ممكن.

دعم الأسر والعائلات 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أهمية سرعة الإنجاز دون التنازل عن جودة العمل، مؤكدًا أن المحافظة تسعى من خلال هذا المشروع إلى رفع مستوى الخدمات وتحقيق بيئة حضرية آمنة ومنظمة تخدم أهالي المنطقة على المدى الطويل.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسبن خدمات رصف طرق رفع كفاءة الخدمات

