محافظ الغربية يتابع مشروع رصف وتغطية مصرف الزهار

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، سير العمل بمشروع تغطية ورصف مصرف الزهار بمركز قطور، الذي بلغ مراحل متقدمة من التنفيذ، حيث بدأ المشروع في الظهور تدريجيًا تمهيدًا للانتهاء من أعمال الرصف النهائية قريبًا.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن العمل يسير وفق جدول زمني محدد لضمان استلام المشروع بأعلى مستوى، وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين من الخدمات الجديدة.

حيث يتم رش طبقة الـ MCO على الطريق، تمهيدًا لفرد طبقة الأسفلت النهائية، على طول 700 متر وعرض 30 مترًا، مقسمًا إلى حارتين مروريتين بعرض 12 مترا لكل حارة، مع جزيرة في المنتصف وأرصفة بعرض 2 متر من الجانبين. ويُعد المشروع من أبرز المشروعات التنموية في نطاق مركز قطور، لما يمثله من أهمية بيئية ومرورية وتنموية لأهالي المنطقة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المشروع خطوة مهمة لتحسين مستوى الخدمات وتطوير البيئة المحيطة بالمصرف، فضلًا عن تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة داخل المدينة، مشيرًا إلى أن جميع مراحل التنفيذ تتم تحت إشراف هندسي متكامل يراعي أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتابع كافة المشروعات على الأرض بشكل مستمر، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة خطط التنمية، مع الحرص على أن يشعر المواطن بالتحسن الفعلي في جودة الخدمات والبنية التحتية في أسرع وقت ممكن.

دعم الأسر والعائلات

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أهمية سرعة الإنجاز دون التنازل عن جودة العمل، مؤكدًا أن المحافظة تسعى من خلال هذا المشروع إلى رفع مستوى الخدمات وتحقيق بيئة حضرية آمنة ومنظمة تخدم أهالي المنطقة على المدى الطويل.