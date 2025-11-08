قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان دعم وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
محافظات

محافظ الغربية يوجه برفع كفاءة الخدمة الطبية وتحسين تجربة المواطن داخل العيادات

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور كريم بركات مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، لمناقشة نتائج الجولات المفاجئة التي أجراها المحافظ خلال اليومين الماضيين بعدد من عيادات ووحدات التأمين الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي هدفت إلى تقييم مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على ملاحظاتهم على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مشددًا على ضرورة توفير الأدوية الناقصة بجميع الوحدات، وضمان سرعة صرفها دون تأخير ، مع التأكيد على حسن استقبال المرضى والتعامل معهم باحترام كامل وتقدير لظروفهم الصحية، بما يضمن حصولهم على الرعاية التي تليق بكرامتهم وحقهم في خدمة طبية آمنة وسريعة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ووجّه اللواء أشرف الجندي باتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيح أي ملاحظات تم رصدها خلال الجولات، وتكثيف المرور الميداني المفاجئ على جميع وحدات التأمين الصحي لمتابعة انتظام العمل وتحسين جودة الخدمة، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية اليومية هي الأساس الحقيقي لرفع كفاءة الأداء، وأن الهدف النهائي لكل هذه الجهود هو تحقيق رضا المواطن الذي يعد محور اهتمام الدولة في كل سياساتها وبرامجها التنفيذية.

تحسين الخدمات العلاجية 

كما شدّد المحافظ على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الداخلية وتقييم مستوى الأداء للعاملين، مع مراجعة منظومة صرف الأدوية وتنظيم حركة المرضى لتقليل فترات الانتظار، مشيرًا إلى أن حسن التعامل مع المواطنين والحرص على وقتهم وراحتهم جزء لا يتجزأ من منظومة تطوير الخدمة، وأن الطبيب أو الموظف هو واجهة المؤسسة أمام المواطن.

من جانبه، استعرض الدكتور كريم بركات مدير فرع التأمين الصحي بالغربية الخطوات التنفيذية الجارية لتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال جولات المحافظ، موضحًا أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات لتوفير الأصناف الدوائية التي شهدت نقصًا بعدد من الوحدات، وتنظيم آلية صرف العلاج لضمان سرعة الاستجابة للمرضى وتحسين تجربة الخدمة بالكامل.

وضع حلول عاجلة للمواطن 

وفي ختام الاجتماع، أكّد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تولي الملف الصحي اهتمامًا خاصًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى منظومة تأمين صحي متكاملة تُقدّم خدمة سريعة وآمنة قائمة على حسن الاستقبال، وجودة الأداء، ورضا المواطن قبل أي شيء آخر.

اخبار محافظة الغربية

