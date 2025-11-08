محافظ الغربية يوجه برفع كفاءة الخدمة الطبية وتحسين تجربة المواطن داخل العيادات

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور كريم بركات مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، لمناقشة نتائج الجولات المفاجئة التي أجراها المحافظ خلال اليومين الماضيين بعدد من عيادات ووحدات التأمين الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي هدفت إلى تقييم مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على ملاحظاتهم على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مشددًا على ضرورة توفير الأدوية الناقصة بجميع الوحدات، وضمان سرعة صرفها دون تأخير ، مع التأكيد على حسن استقبال المرضى والتعامل معهم باحترام كامل وتقدير لظروفهم الصحية، بما يضمن حصولهم على الرعاية التي تليق بكرامتهم وحقهم في خدمة طبية آمنة وسريعة.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجّه اللواء أشرف الجندي باتخاذ الإجراءات الفورية لتصحيح أي ملاحظات تم رصدها خلال الجولات، وتكثيف المرور الميداني المفاجئ على جميع وحدات التأمين الصحي لمتابعة انتظام العمل وتحسين جودة الخدمة، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية اليومية هي الأساس الحقيقي لرفع كفاءة الأداء، وأن الهدف النهائي لكل هذه الجهود هو تحقيق رضا المواطن الذي يعد محور اهتمام الدولة في كل سياساتها وبرامجها التنفيذية.

تحسين الخدمات العلاجية

كما شدّد المحافظ على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الداخلية وتقييم مستوى الأداء للعاملين، مع مراجعة منظومة صرف الأدوية وتنظيم حركة المرضى لتقليل فترات الانتظار، مشيرًا إلى أن حسن التعامل مع المواطنين والحرص على وقتهم وراحتهم جزء لا يتجزأ من منظومة تطوير الخدمة، وأن الطبيب أو الموظف هو واجهة المؤسسة أمام المواطن.

من جانبه، استعرض الدكتور كريم بركات مدير فرع التأمين الصحي بالغربية الخطوات التنفيذية الجارية لتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال جولات المحافظ، موضحًا أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات لتوفير الأصناف الدوائية التي شهدت نقصًا بعدد من الوحدات، وتنظيم آلية صرف العلاج لضمان سرعة الاستجابة للمرضى وتحسين تجربة الخدمة بالكامل.

وضع حلول عاجلة للمواطن

وفي ختام الاجتماع، أكّد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تولي الملف الصحي اهتمامًا خاصًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى منظومة تأمين صحي متكاملة تُقدّم خدمة سريعة وآمنة قائمة على حسن الاستقبال، وجودة الأداء، ورضا المواطن قبل أي شيء آخر.