مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح
أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
صُناع الخير تُقدم خدمات تدريبية وطبية لـ20 قرية بالغربية من خلال مبادرة تمكين

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أعلنت مؤسسة «صُناع الخير للتنمية»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تحقيق مبادرة «تمكين» لدعم و تأهيل الشباب والسيدات، الكثير من النجاحات في محافظة الغربية، حيث شملت خدمات المبادرة 20 قرية في 4 مراكز هم المحلة الكبرى وكفر الزيات وقطور وبسيون، لتنطلق بعد ذلك إلى محافظتي المنوفية والأقصر.

وأكدت المؤسسة، أن تنفيذ المبادرة استمر لمدة يومين في كل قرية، واستفاد من خدماتها  45 ألف شاب وسيدة، منهم 6 آلاف سيدة شاركت في ندوات خاصة بالشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، وألف سيدة أخرى تدربن على الحرف التراثية واليدوية كالتطريز والديكوباج والكروشيه والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى تعليم ألف شاب حرف مهنية مثل السباكة والكهرباء، بجانب استفادة ما يقرب من 25 ألف مواطن من القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة، كما حرص بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للمبادرة، على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي داخل القرى.

وشملت الخدمات المصرفية إصدار كروت «ميزة»، وفتح حسابات بنكية، وتفعيل المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى إتاحة قروض المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تمكين المستفيدين من بدء مشروعات مُدرة للدخل وتحسين مستويات معيشتهم.

وذكرت مؤسسة «صناع الخير»، أن مبادرة «تمكين» تُعد واحدة من أهم المبادرات التنموية، والتي تُنفذ تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبموجب بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والعمل وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى بنك مصر الراعي الاستراتيجي للمبادرة.

وأوضحت مؤسسة «صناع الخير»، أن المبادرة تستهدف مليون مواطن على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة سنوات، بموجب النزول لـ100 قرية سنوياً، بهدف التدريب من أجل التمكين، بتدريب الشباب والسيدات وتسليمهم أدوات تمكنهم من ممارسة الحرف التي تعلموها، وتنفيذ تدريبات مكثفة للشباب على حرف مهنية مثل السباكة والنجارة والكهرباء والحرف اليدوية والتراثية بالنسبة للسيدات كالتطريز والديكوباج، بجانب تنظيم دورات تدريبية تشمل الشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية لخدمة الأهالي تشمل الكشف وتقديم العلاج ونظارات وعمليات للحالات المستحقة.

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

فصل الكهرباء غداً عن قرية الحوة وتوابعها بكفر الشيخ

"المتحف المصري.. ذاكرة أمة" ضمن فعاليات قصور الثقافة بالغربية

محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعاً لبحث الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

أفضل تمرينات للسيطرة على السكر والوقاية منه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

