صُناع الخير تُقدم خدمات تدريبية وطبية لـ20 قرية بالغربية من خلال مبادرة تمكين

أعلنت مؤسسة «صُناع الخير للتنمية»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تحقيق مبادرة «تمكين» لدعم و تأهيل الشباب والسيدات، الكثير من النجاحات في محافظة الغربية، حيث شملت خدمات المبادرة 20 قرية في 4 مراكز هم المحلة الكبرى وكفر الزيات وقطور وبسيون، لتنطلق بعد ذلك إلى محافظتي المنوفية والأقصر.

وأكدت المؤسسة، أن تنفيذ المبادرة استمر لمدة يومين في كل قرية، واستفاد من خدماتها 45 ألف شاب وسيدة، منهم 6 آلاف سيدة شاركت في ندوات خاصة بالشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، وألف سيدة أخرى تدربن على الحرف التراثية واليدوية كالتطريز والديكوباج والكروشيه والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى تعليم ألف شاب حرف مهنية مثل السباكة والكهرباء، بجانب استفادة ما يقرب من 25 ألف مواطن من القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة، كما حرص بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للمبادرة، على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي داخل القرى.

وشملت الخدمات المصرفية إصدار كروت «ميزة»، وفتح حسابات بنكية، وتفعيل المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى إتاحة قروض المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تمكين المستفيدين من بدء مشروعات مُدرة للدخل وتحسين مستويات معيشتهم.

وذكرت مؤسسة «صناع الخير»، أن مبادرة «تمكين» تُعد واحدة من أهم المبادرات التنموية، والتي تُنفذ تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبموجب بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والعمل وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى بنك مصر الراعي الاستراتيجي للمبادرة.

وأوضحت مؤسسة «صناع الخير»، أن المبادرة تستهدف مليون مواطن على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة سنوات، بموجب النزول لـ100 قرية سنوياً، بهدف التدريب من أجل التمكين، بتدريب الشباب والسيدات وتسليمهم أدوات تمكنهم من ممارسة الحرف التي تعلموها، وتنفيذ تدريبات مكثفة للشباب على حرف مهنية مثل السباكة والنجارة والكهرباء والحرف اليدوية والتراثية بالنسبة للسيدات كالتطريز والديكوباج، بجانب تنظيم دورات تدريبية تشمل الشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية لخدمة الأهالي تشمل الكشف وتقديم العلاج ونظارات وعمليات للحالات المستحقة.