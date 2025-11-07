عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى بالسب على آخر لاعتراضه على إحداث الضوضاء بدراجته النارية في الغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية.

وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين القائم على النشر (موظف – مقيم بدائرة المركز) لمعاتبته له لاعتياده تشغيل موسيقى بصوت مرتفع بدراجته النارية "دون لوحات" حال سيره بالمنطقة محل إقامتهما.

وباستدعاء القائم على النشر؛ أيد ما سبق.

وجرى التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.