القبض على مروجى مخدرات بالغربية .. صور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ("لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتحصلها على المواد المخدرة من عاطل "له معلومات جنائية"، أمكن ضبطه،كما أقرت بقيام القائم على تصوير المقطع بنشره بمواقع التواصل الإجتماعى فى إطار خلافات بينهما حول الإتجار بالمواد المخدرة ، أمكن ضبطه وزوجته وبحوزتهما (قرابة 2 كجم من المواد المخدرة "هيروين- آيس" - بندقية خرطوش).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.