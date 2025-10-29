تجديد حبس عنصر إجرامي بالقليوبية لحيازته مواد مخدرة

جدد قاضي المعارضات في القليوبية، حبس تاجر مخدرات بدائرة مركز شرطة بنها 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

ونجحت مباحث مركز شرطة بنها، بناءً على توجيهات اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، وبتعليمات اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، والرائد محمد صلاح معاون أول المباحث، في توجيه ضربة أمنية ناجحة لتجار الكيف والسلاح بقرية الرملية التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة يدعى المخ، وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الهيروين والبودرة، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.

تأتي هذه الحملة في إطار خطة مديرية أمن القليوبية لضبط العناصر الإجرامية، ومكافحة تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم.