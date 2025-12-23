زيلينسكي: المفاوضون الأوكرانيون يحققون تقدما مع الفريق الأمريكي بمحادثات السلام

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن أن المفاوضين الأوكرانيين عملوا بشكل مثمر مع الفريق الأمريكي خلال محادثات السلام الأخيرة.

المفاوضات مع أمريكا وأوروبا تقارب الوصول إلى نتيجة حقيقية

وكان أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الإثنين أن المفاوضات التي أجريت مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات مع روسيا أصبحت "قريبة جدًا من نتيجة حقيقية".

تفاصيل الاجتماعات الأخيرة

عقد المفاوضون الأوكرانيون بقيادة رستم أوميروف، إلى جانب ممثلين أوروبيين، سلسلة من الاجتماعات مع المبعوثين الأميركيين في فلوريدا، بينما أجرى المبعوث الروسي كيريل ديمترييف محادثات منفصلة مع المسؤولين الأميركيين. وأكد المسؤولون في كييف وموسكو أن الفِرق ستعود إلى بلديهما لتقديم تقارير عن نتائج المناقشات.

خطّة من 20 نقطة قيد المناقشة

وأشار زيلينسكي إلى أن المفاوضين عملوا على خطة مؤلفة من 20 نقطة، طرحها المبعوثون الأميركيون، والتي كانت قيد المناقشة لأسابيع بعد أن واجهت مسودتها الأولية انتقادات من الأوكرانيين والأوروبيين لكونها تميل أكثر من اللازم لصالح روسيا.

تقدير كييف للتقدم المحرز

وقال زيلينسكي إن كل شيء يبدو جديرًا بالاهتمام، مؤكدًا أن الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة تشير إلى قرب التوصل إلى نتيجة حقيقية، وهو ما يعكس التقدم القوي الذي أحرزه المفاوضون الأوكرانيون خلال الأيام الأخيرة.