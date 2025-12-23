قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
توك شو

زيلينسكي يكشف حصيلة قصف روسي على كييف ومقاطعات أخرى

البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "زيلينسكي" بسقوط 3 قتلى وعدد من المصابين في قصف روسي على كييف ومقاطعات أخرى.

وصرح فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني إن المفاوضات التي أجريت مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بهدف إنهاء ‌الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات مع روسيا أصبحت "قريبة جدا من نتيجة حقيقية"، و ذلك بحسب "العربية".

وقال مسؤولون في كل من أوكرانيا وروسيا إن ‌فريقيهما سيعودان إلى بلديهما لتقديم تقارير عن نتائج المناقشات.


 

وعقد المفاوضون الأوكرانيون بقيادة المسؤول الكبير رستم أوميروف، إلى جانب ممثلين من أوروبا، سلسلة من الاجتماعات مع المبعوثين الأميركيين، بما في ‌ذلك اجتماعات في الأيام الأخيرة في فلوريدا.


 

كما أجرى المفاوض الروسي كيريل ديمترييف، مبعوث الرئيس فلاديمير ⁠بوتين، محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا.

زيلينسكي قصف روسي كييف القاهرة الإخبارية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

