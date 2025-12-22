زيلينسكي: أوكرانيا تعمل بالفعل على إنتاج محلي لأنظمة الدفاع الجوي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده بدأت فعليا العمل على إنشاء إنتاج محلي لأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المخصصة لها، معتبرا أن هذا الملف يمثل أحد أهم التحديات الاستراتيجية لأوكرانيا في المرحلة الحالية.



وشدد زيلينسكي -حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الاثنين- على ضرورة حفاظ أوكرانيا على موقعها الريادي في أوروبا من حيث جودة وحجم إنتاج الأسلحة.



وقال الرئيس الأوكراني: "يتعين على أوكرانيا تحقيق إنجاز تاريخي جديد يتمثل في تنظيم إنتاج حقيقي لأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الخاصة بها داخل البلاد، أو بالشراكة مع حلفائنا الرئيسيين. هذا ما سيغير ميزان القوى في منطقتنا".



وأوضح أن هذه المهمة "بالغة الصعوبة" لكنها حتمية من أجل أمن أوكرانيا، مؤكدا أنها تمثل أولوية استراتيجية للدولة.

