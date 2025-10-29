ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، ومتجري المواد المخدرة، بنطاق دايرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 عاطلين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود معلومات للواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام 4 عاطلين باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار في المواد المخدرة وتوزيعها علي الشباب.

وعقب تقنين الإجراءات وشن حملة مكبرة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وحيازتهم لهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم، ومبالغ مالية حصيلة تجارتهم الغير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، واتخذت قراراتها السابقة بحق المتهمين.