محافظ الغربية يشيد بجهود «صُنّاع الخير» في تنفيذ مبادرة «تمكين» بـ20 قرية

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن محافظة الغربية تواصل ترسيخ مكانتها كقلب نابض للتنمية في دلتا مصر، من خلال المبادرات الوطنية التي تُعلي من قيمة الإنسان وتمنحه أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشيدًا بالجهود المتميزة التي تبذلها مؤسسة “صُنّاع الخير للتنمية” – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – في تنفيذ مبادرة «تمكين» داخل قرى المحافظة، والتي جسدت على أرض الواقع رؤية الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا.

توجيهات محافظ الغربية

وقال المحافظ إن المبادرة جاءت ضمن المنظومة الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع بنك مصر، مشددًا على أن محافظة الغربية كانت في مقدمة المحافظات التي احتضنت التجربة ونجحت في تحويلها إلى نموذج يحتذى به.

وأضاف: «ما تحقق على أرض الغربية يعكس روح الجمهورية الجديدة، ومن قرانا تنطلق التنمية.. ومن الإنسان يبدأ البناء»، مقدما خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على المبادرة من فريق صُنّاع الخير لدورهم في دعم الشباب والسيدات وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا.

وخلال المبادرة التي وصلت خدماتها إلى 20 قرية في مراكز المحلة الكبرى وكفر الزيات وقطور وبسيون، استفاد منها أكثر من 45 ألف مواطن، بينهم 6 آلاف سيدة تلقين تدريبات على ريادة الأعمال والتحول الرقمي والشمول المالي، فيما تدربت ألف سيدة أخرى على الحرف التراثية واليدوية مثل التطريز والكروشيه والديكوباج، إلى جانب تدريب ألف شاب على الحرف المهنية كالسباكة والكهرباء، وتنظيم قوافل طبية شاملة استفاد منها نحو 25 ألف مواطن.

دعم الأسر والعائلات

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى زمزم، المدير التنفيذي لمؤسسة صُنّاع الخير للتنمية، عن سعادته بنجاح المبادرة في الغربية، مؤكدًا أن مبادرة «تمكين» تهدف إلى توفير التدريب والتأهيل للشباب والسيدات، وتسليم أدوات الإنتاج، وتنظيم دورات في الشمول المالي وريادة الأعمال، إلى جانب القوافل الطبية.

وأشاد بالتعاون الكامل والدعم المستمر من محافظة الغربية بقيادة اللواء أشرف الجندي، الذي كان شريكًا فاعلًا في تسهيل الوصول للقرى وتقديم الدعم اللوجيستي لضمان نجاح المبادرة.

نموذج تنمية متكاملة

وأكد المحافظ أن ما تحقق في قرى الغربية يمثل نموذجًا للتنمية المتكاملة، ويعكس قدرة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني على تحقيق أثر حقيقي في حياة المواطنين.

وأوضح أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لتوسيع نطاق المبادرة، ومتابعة تنفيذ أنشطتها لضمان استمرار أثرها الإيجابي في تحسين جودة الحياة وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضحت مؤسسة «صُنّاع الخير» أن المبادرة تستهدف مليون مواطن على مستوى الجمهورية خلال ثلاث سنوات، عبر النزول إلى 100 قرية سنويًا لتقديم التدريب والتأهيل وتسليم أدوات الإنتاج، بجانب قوافل طبية ودورات في الشمول المالي وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي داخل القرى الأكثر احتياجًا.