مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح
أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
"المتحف المصري.. ذاكرة أمة" ضمن فعاليات قصور الثقافة بالغربية

جمال عاشور

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالاتها بافتتاح المتحف المصري الكبير من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، التي أقيمت بقصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعقد محاضرة تثقيفية للأطفال بعنوان "المتحف المصري.. ذاكرة الأمة"، قدمتها مروة فياض مفتش الآثار بالغربية، التي أوضحت خلالها أن المتحف المصري الكبير يعد مرجعا للحضارة المصرية القديمة، حيث تبلغ مساحته نصف مليون متر مربع، ليصبح أكبر متحف للآثار في العالم، يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

توالت الفعاليات بعقد ندوة ثقافية بحضور عدد من طلبة وطالبات المدارس بالغربية، تحدث خلالها شريف جلال مفتش الآثار، عن أخلاق المصري القديم، مؤكدا أن المصري القديم اتسم بالتسامح والمحبة والإخلاص والإحسان للوالدين، مشيرا إلى أن الأخلاق كانت دستور حياته، تجسد في الرموز الدينية المرتبطة بآلهة الحق والعدل والعلم، والتي قامت على عقيدة الإيمان بالبعث والخلود.

واختتمت الفعاليات التي أُقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، بتنفيذ ورشة فنية بعنوان "مصر في عيون أولادها"، شهدت تنافسا إبداعيا بين الأطفال في رسم لوحات فنية عبّرت عن فرحتهم بافتتاح المتحف المصري الكبير، كما تم عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية عن الحضارة المصرية القديمة وأبرز المعالم السياحية في ربوع مصر.

كما تواصلت الفعاليات في بيت ثقافة قطور وبيت ثقافة زفتى ومكتبة كفر حجازي الثقافية، حيث قُدمت أنشطة متنوعة احتفاءً بهذا الحدث التاريخي.

يُذكر أن فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، قد نظم على مدار الأيام الماضية عددا من العروض الفنية، تضمنت تقديم فرقة طنطا للفنون الشعبية بقيادة المدرب رامي جوهر باقة من الاستعراضات الفلكلورية على مسرح المركز الثقافي بطنطا، بينما شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى مجموعة من الفقرات الاستعراضية قدمتها فرقة تنمية المواهب بقيادة المخرج عبد الرحمن سالم، وفرقة الأداء الحركي بقيادة المدرب خالد النموري، وسط تفاعل كبير من جمهور المحافظة.

