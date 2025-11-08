إخماد حريق هائل في شونة كتان بالغربية .. صور

شهد طريق “شبراملس - ششتا” التابع لدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم اندلاع حريق محدود في كومة من مخلفات الكتان المعروفة باسم «الشعر» ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان وإثارة حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع الحريق،

تحرك عاجل

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء للتعامل مع النيران ونجحت القوات في السيطرة الكاملة على الحريق خلال وقت وجيز ومنع امتداده إلى الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة.

إخماد نيران

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.