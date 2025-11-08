قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

على أعتاب انتخابات الكنيست.. طفرة استيطانية غير مسبوقة في الضفة الغربية

محمود عبد القادر

حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، من موجة استيطانية غير مسبوقة تشهدها الضفة الغربية، مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وأشار المكتب، إلى أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تسابق الزمن للمصادقة على مشاريع توسعية جديدة في المستوطنات، في محاولة لكسب أصوات المستوطنين والتيارات اليمينية المتطرفة.

وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي، الذي يغطي الفترة ما بين 1 و7 نوفمبر 2025، أن الاحتلال صعد خلال الأسابيع الأخيرة من وتيرة المصادقات على مشاريع بناء واستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد المصادقة على مشروع E1 شرق القدس المحتلة، الذي يُعد من أخطر المشاريع الاستيطانية منذ عقود، كونه يربط القدس بمستعمرة "معاليه أدوميم" ويقطع التواصل الجغرافي في الضفة من شمالها إلى جنوبها.

ووفق التقرير، أعلن سموتريتش مؤخرًا عن المصادقة على 1973 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ضمن موجة البناء التي يقودها بصفته وزيرًا للمالية ووزيرًا للاستيطان في وزارة الجيش، ما جعل صحيفة "يديعوت أحرونوت" تصفه بأنه “حطم الأرقام القياسية في قرارات البناء وإعلان أراضٍ كأراضي دولة”.

وأشار المكتب، إلى أنه منذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية، تم إعلان نحو 25,960 دونمًا كـ"أراضي دولة"، وهو ما يقارب ما أُعلن خلال 27 عامًا سابقة مجتمعة.

وتشمل المشاريع الجديدة بناء وحدات في مستوطنات "تفوح غرب" جنوب نابلس (133 وحدة)، "أفني حيفتس" شرق طولكرم (720 وحدة)، "عيناف" (568 وحدة)، "غاني موديعين" (178 وحدة)، "روش تسوريم" في بيت لحم (246 وحدة)، و"عيتس إفرايم" في سلفيت (128 وحدة).

وفي السياق ذاته، صادق مجلس التخطيط الأعلى نهاية أكتوبر الماضي على 1300 وحدة جديدة في مجمع "غوش عتصيون" جنوب القدس، في أكبر خطة استيطانية بالمنطقة منذ سنوات.

ووفق المكتب، فإن التحولات السياسية والأمنية منذ 7 أكتوبر 2023 شكلت فرصة ذهبية للمستوطنين لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية، تحت ذرائع “الأمن والحماية”، حيث ارتفع عدد الوحدات المطروحة للتخطيط أو التنفيذ في عام 2024 إلى نحو 28,872 وحدة، إضافة إلى إعلان أكثر من 24 ألف دونم كـ"أراضي دولة". أما في عام 2025، فقد تجاوز عدد الوحدات المصادق عليها 21 ألف وحدة خلال أشهر معدودة فقط.

وفي إطار سياسة توسيع السيطرة، أقدمت سلطات الاحتلال على الاستيلاء على 8,000 دونم بالأغوار في مارس 2024، تلاها 12,700 دونم في يوليو من العام نفسه، في أوسع عملية مصادرة منذ ثلاثة عقود. كما تم إنشاء نحو 150 بؤرة رعوية جديدة منذ عام 2023، استحوذت على ما يقارب 786 ألف دونم، أي ما يعادل 14% من مساحة الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، كشف التقرير أن حكومة الاحتلال زادت تمويلها للبؤر الاستيطانية بنسبة 320%، إذ رفع سموتريتش ميزانية وزارة الاستيطان التي تقودها أوريت ستروك من 123 إلى 391 مليون شيقل، فيما تم تخصيص عشرات الملايين لما يسمى “المكونات الأمنية” لتلك البؤر.

كما شهدت القدس والخليل وبيت لحم ونابلس وسلفيت وطولكرم والأغوار تصعيدًا ميدانيًا واسعًا، شمل هجمات يومية من المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، وعمليات هدم وتجريف ومصادرة للأراضي، وإتلاف آلاف أشجار الزيتون خلال موسم القطاف الجاري.

وأكد المكتب الوطني أن هذه الطفرة الاستيطانية تعكس توجهًا منظمًا لفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة على الأرض، قبيل الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي، مشددًا على أن ما يجري يمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر نقل السكان إلى الأراضي المحتلة أو الاستيلاء على أراضيها بالقوة.

