ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
زاهي حواس يطالب بتعليم اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو
أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه المصري الإثنين 3-11-2025
هل الحب حرام؟ علي جمعة: «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد»
أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية
أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عددًا من القرى والبلدات في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.
 

وأفادت مصادر محلية -وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من بلدة عزون، وانتشرت في حي "المثلث" ووسط البلدة، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة.
 

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، قرى: كفر لاقف، واماتين، وحجة، شرق قلقيلية، وجابت شوارعها، ونصبت حواجز عسكرية عند مداخلها، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
 

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.
 

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي بعدة مركبات عسكرية، كما انتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء من المدينة، وداهمت أحد المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.
 

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها، قبل أن تنصب حاجزًا عسكريًا عند مدخلها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة وكالة الأنباء الفلسطينية وفا

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سيارة بورش

جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الدكتور هاني تمام

هاني تمام: الصحابة أبقوا على آثار مصر.. والإسلام لا يحارب الحضارة ولا الجمال

هل كانت حضارة مصر وثنية

هل كانت حضارة مصر وثنية؟ عالم أزهري يرد على المُتشددين بالأدلة القرآنية

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: أهل البلاء من أولياء الله الذين اصطفاهم بالصبر وجبرهم بالجنة

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة
طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة
طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟
فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟
فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

سيارات
سيارات
سيارات

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

