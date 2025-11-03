قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عددًا من القرى والبلدات في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية -وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من بلدة عزون، وانتشرت في حي "المثلث" ووسط البلدة، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، قرى: كفر لاقف، واماتين، وحجة، شرق قلقيلية، وجابت شوارعها، ونصبت حواجز عسكرية عند مداخلها، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.



وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي بعدة مركبات عسكرية، كما انتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء من المدينة، وداهمت أحد المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها، قبل أن تنصب حاجزًا عسكريًا عند مدخلها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.