مسئول الإغاثة في الأمم المتحدة يدعو إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة بالأمم المتحدة في حالات الطوارئ إنه لا تزال تَرِد تقارير بشأن الهجمات التي يشنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في شتى أرجاء الضفة الغربية.

وأوضح فليتشر ، في بيان اليوم ، أن العديد من هذه الهجمات ترتبط بالمحاولات التي يبذلها الفلسطينيون من أجل قطف محصولهم من ثمار الزيتون. حيث قُتل فلسطينيون وأصيبوا بجروح، ولحقت الأضرار بمنازلهم وممتلكاتهم وهوجمت مواشيهم. وأصابت الأضرار عددًا أكبر من الأشجار، وتضرر المزيد من التجمعات السكانية خلال هذه السنة بالمقارنة مع السنوات الست السابقة.

وأضاف أن الإخفاق في منع هذه الهجمات أو معاقبة مرتكبيها لا يتماشى مع القانون الدولي ، مشددا على أنه يجب حماية الفلسطينيين ، وأنه لا يمكن أن يسود الإفلات من العقاب. بل ينبغي إخضاع منفذي الهجمات للمساءلة.