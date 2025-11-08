بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين سائق مركبة "توك توك" و3 أشخاص بالغربية وبحوزتهم سلاح أبيض وعصا خشبية وكلبان.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين نشوب مشاجرة بتاريخ 3/ الجارى بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية بين طرف أول :(سائق "له معلومات جنائية") ، طرف ثانى (3 طلاب) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لإعتقاد الأول تحريض الطرف الثانى للكلبين على مهاجمته حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته "بدون لوحات معدنية".

أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (مركبة "التوك توك" - عصا خشبية – سلاح أبيض) المستخدمين فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الكلبين لإحدى الجهات البيطرية.