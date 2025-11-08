قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أصلها فرعوني.. عمرو أديب بعد ظهوره بالجلابية: اللي هيضحك هيتضرب
مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي
عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر وهبة ثواب ذلك للمتوفَّى؟
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ري الغربية تكشف حقيقة غمر مياه النيل أراضي قري سمنود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية الري بمحافظة الغربية منذ قليل عدم صحة ما تردد عبر منصات سوشيال ميديا ووسائل الإعلام حول ارتفاع منسوب نهر النيل، وتأثر أراضي مركز سمنود بأي مخاطر  فضلا عن استقرار المجري المائي بفرعي النيل دمياط ورشيد .

تفاصيل الري 


صرح بذلك المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بالغربية. لافتات بقولها كافة بوابات المجري المائي النيلي لا يوجد ارتفاع في منسوبيها وجميع الأراضي الزراعية لم تغمر بالمياه ولم تتلف المحاصيل .

انتظام منسوب المجري النيلي 

الجدير بالذكر أن رئاسة مجلس مركز ومدينة سمنود أصدرت قرار تحذيرات للمزارعين من مالكي اراضي الزراعية المتاخمة لفرع النيل دمياط بالضرورة توخي الحذر في حال ارتفاع منسوب المجري المائي حفاظا على أراضيهم من اخطار غمرها بالمياه .

اخبار محافظة الغربية مجري النيل المائي انتظام منسوب المياه الغربية سمنود اراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

iPhone 17

مفاجآت T-Mobile على أجهزة iPhone 17 وApple قبل الجمعة السوداء

السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية

ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 13.2% خلال أكتوبر

BMW

تنفجر فجأة.. عيب خطير في سيارات BMW بسبب الوسائد الهوائية

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد