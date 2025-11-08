ري الغربية تكشف حقيقة غمر مياه النيل أراضي قري سمنود

أعلنت مديرية الري بمحافظة الغربية منذ قليل عدم صحة ما تردد عبر منصات سوشيال ميديا ووسائل الإعلام حول ارتفاع منسوب نهر النيل، وتأثر أراضي مركز سمنود بأي مخاطر فضلا عن استقرار المجري المائي بفرعي النيل دمياط ورشيد .

تفاصيل الري



صرح بذلك المهندسة أمل حامد وكيل وزارة الري بالغربية. لافتات بقولها كافة بوابات المجري المائي النيلي لا يوجد ارتفاع في منسوبيها وجميع الأراضي الزراعية لم تغمر بالمياه ولم تتلف المحاصيل .

انتظام منسوب المجري النيلي

الجدير بالذكر أن رئاسة مجلس مركز ومدينة سمنود أصدرت قرار تحذيرات للمزارعين من مالكي اراضي الزراعية المتاخمة لفرع النيل دمياط بالضرورة توخي الحذر في حال ارتفاع منسوب المجري المائي حفاظا على أراضيهم من اخطار غمرها بالمياه .