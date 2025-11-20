السفير الأمريكي في إسرائيل يصف هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بأنها "إرهاب"

ندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكابي اليوم الخميس بالهجمات الأخيرة التي نفذها متطرفون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية .. واصفًا إياها صراحة بأنها أعمالها "إرهابية".



وأوضح هكابي لبرنامج إليزابيث فارجاس ريبورتس على قناة (نيوزنيشن) الأمريكية :" أعتقد أن هناك تصعيدًا، يمكن للإسرائيليين أيضًا ممارسة الإرهاب، هؤلاء بلطجية، يأتون إلى هناك لإحداث الفوضى".



وعند سؤاله عن آخر تبادل لإطلاق النار في غزة .. قال السفير الأمريكي : إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدًا، وأن مثل هذه الحوادث متوقعة..مضيفا : "أعتقد، بشكل عام... أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسير على نحو فعال للغاية".



وفي نفس السياق .. ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الأيام الأخيرة شهدت اعتقالات قليلة في أعقاب هجمات متكررة شارك فيها أكثر من 100 متطرف إسرائيلي على الضفة الغربية، لكن لم تُوجّه أي لوائح اتهام، وأُفرج عن العديد من المشتبه بهم.