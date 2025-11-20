قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
آخر الأوضاع بالقطاع.. مصر ترسل القافلة 77 من المساعدات الإنسانية لغزة.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام الضفة الغربية

محمود محسن

القصف المدفعي الإسرائيلي ما زال متواصلاً منذ ساعات الصباح على عدة مناطق شرقية من القطاع، أبرزها حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشرق دير البلح في المحافظة الوسطى، إضافة إلى المناطق الشرقية في خان يونس جنوبًا.

 مصر ترسل القافلة 77 من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.. تفاصيل

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القناة من أمام معبر رفح، إن صباح اليوم توجهت شاحنات المساعدات التي ينظمها الهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة. تحمل هذه القافلة أكثر من 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية، تشمل السلال الغذائية، ومستلزمات الأطفال، والمساعدات الطبية، والوقود.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القافلة، التي ترصد بشكل مباشر من معبر رفح البري، تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع المحاصر، حيث تُرسل بشكل يومي لتلبية احتياجات السكان الأساسية.

وأشار إلى أن القافلة رقم 77 تشمل نحو 47 ألف بطانية، و74 ألف قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 9 آلاف خيمة، فيما تتجاوز احتياجات القطاع 300 ألف خيمة، كما تحتوي القافلة على 7450 طنًا من المواد الغذائية والدقيق، وأكثر من 3000 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية، بالإضافة إلى 2350 طنًا من المواد البترولية.

وأضاف المراسل أن جزءًا من القافلة يخضع حاليًا لإجراءات التفتيش والمراجعة على الجانب الفلسطيني بمعبر كرم أبو سالم تحت إشراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل وصولها إلى سكان القطاع.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المصرية المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة وتخفيف آثار الحصار على حياتهم اليومية.

 الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام الضفة الغربية ومخيمات شمالها واعتقال العشرات

قالت ولاء السلامين، مراسلة القناة من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تقتحم البلدات والقرى الفلسطينية، مستهدفة مخيمات شمال الضفة الغربية.

ولفتت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن العمليات أسفرت عن اعتقال نحو 56 فلسطينياً على الأقل، من بينهم سيدتان، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأضافت السلامين أن الاقتحامات مستمرة أيضاً في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث سجلت 4 إصابات حتى اللحظة، من بينها إصابة طفل في الخاصرة، وفقاً لما نقلته فرق الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحة أن قوات الاحتلال تقوم حالياً بمداهمة المحلات التجارية في المناطق المستهدفة.

 28 شهيدًا و77 مصابًا في يوم من القصف المكثف على غزة.. تفاصيل

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غزة، بشير جبر، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تُطلق النيران بكثافة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل، فيما شنت الطائرات الحربية مساءً عدة غارات على حي الشجاعية وحي الزيتون، مما أسفر عن سقوط 13 شهيدًا بينهم نساء وأطفال، وصلوا إلى مستشفى المعمداني جثثًا هامدة، إلى جانب عشرات المصابين بجراح متفاوتة.

وأضاف جبر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة غارات أخرى في مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث أصابت بدايةً منطقة المواصي على الطريق الساحلي الغربي، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين.

كما استهدفت غارة أخرى مركبة مدنية في وسط المدينة، وتبعتها غارات على حي الأمان والمناطق الجنوبية من خان يونس، لترتفع حصيلة الشهداء في هذه المنطقة وحدها إلى 13 شهيدًا خلال ساعات قليلة، في ظل انتشار الطائرات الإسرائيلية في أجواء المدينة واستمرار العمليات العسكرية بوتيرة عالية.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن إجمالي عدد الشهداء منذ فجر اليوم وحتى اللحظة ارتفع إلى نحو 28 شهيدًا، فيما تجاوز عدد المصابين 77 إصابة في مختلف محافظات القطاع، نتيجة الغارات المتتالية للطائرات المسيّرة والمقاتلات الحربية الإسرائيلية.

غزة خان يونس معبر رفح شاحنات المساعدات الهلال الأحمر المصري

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

