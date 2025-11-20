آخر الأوضاع بالقطاع.. مصر ترسل القافلة 77 من المساعدات الإنسانية لغزة.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام الضفة الغربية

القصف المدفعي الإسرائيلي ما زال متواصلاً منذ ساعات الصباح على عدة مناطق شرقية من القطاع، أبرزها حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشرق دير البلح في المحافظة الوسطى، إضافة إلى المناطق الشرقية في خان يونس جنوبًا.

مصر ترسل القافلة 77 من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.. تفاصيل

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القناة من أمام معبر رفح، إن صباح اليوم توجهت شاحنات المساعدات التي ينظمها الهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة. تحمل هذه القافلة أكثر من 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية، تشمل السلال الغذائية، ومستلزمات الأطفال، والمساعدات الطبية، والوقود.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القافلة، التي ترصد بشكل مباشر من معبر رفح البري، تأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع المحاصر، حيث تُرسل بشكل يومي لتلبية احتياجات السكان الأساسية.

وأشار إلى أن القافلة رقم 77 تشمل نحو 47 ألف بطانية، و74 ألف قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 9 آلاف خيمة، فيما تتجاوز احتياجات القطاع 300 ألف خيمة، كما تحتوي القافلة على 7450 طنًا من المواد الغذائية والدقيق، وأكثر من 3000 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية، بالإضافة إلى 2350 طنًا من المواد البترولية.

وأضاف المراسل أن جزءًا من القافلة يخضع حاليًا لإجراءات التفتيش والمراجعة على الجانب الفلسطيني بمعبر كرم أبو سالم تحت إشراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل وصولها إلى سكان القطاع.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المصرية المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان غزة وتخفيف آثار الحصار على حياتهم اليومية.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام الضفة الغربية ومخيمات شمالها واعتقال العشرات

قالت ولاء السلامين، مراسلة القناة من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تقتحم البلدات والقرى الفلسطينية، مستهدفة مخيمات شمال الضفة الغربية.

ولفتت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن العمليات أسفرت عن اعتقال نحو 56 فلسطينياً على الأقل، من بينهم سيدتان، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأضافت السلامين أن الاقتحامات مستمرة أيضاً في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث سجلت 4 إصابات حتى اللحظة، من بينها إصابة طفل في الخاصرة، وفقاً لما نقلته فرق الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحة أن قوات الاحتلال تقوم حالياً بمداهمة المحلات التجارية في المناطق المستهدفة.

28 شهيدًا و77 مصابًا في يوم من القصف المكثف على غزة.. تفاصيل

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في غزة، بشير جبر، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تُطلق النيران بكثافة بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل، فيما شنت الطائرات الحربية مساءً عدة غارات على حي الشجاعية وحي الزيتون، مما أسفر عن سقوط 13 شهيدًا بينهم نساء وأطفال، وصلوا إلى مستشفى المعمداني جثثًا هامدة، إلى جانب عشرات المصابين بجراح متفاوتة.

وأضاف جبر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت سلسلة غارات أخرى في مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث أصابت بدايةً منطقة المواصي على الطريق الساحلي الغربي، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين.

كما استهدفت غارة أخرى مركبة مدنية في وسط المدينة، وتبعتها غارات على حي الأمان والمناطق الجنوبية من خان يونس، لترتفع حصيلة الشهداء في هذه المنطقة وحدها إلى 13 شهيدًا خلال ساعات قليلة، في ظل انتشار الطائرات الإسرائيلية في أجواء المدينة واستمرار العمليات العسكرية بوتيرة عالية.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن إجمالي عدد الشهداء منذ فجر اليوم وحتى اللحظة ارتفع إلى نحو 28 شهيدًا، فيما تجاوز عدد المصابين 77 إصابة في مختلف محافظات القطاع، نتيجة الغارات المتتالية للطائرات المسيّرة والمقاتلات الحربية الإسرائيلية.