34 شهيداً وعائلات تُمحى بالكامل تحت القصف الإسرائيلي

غزة
غزة
البهى عمرو

قال بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من دير البلح، إن مساءً دامياً مرّ على قطاع غزة، تلاه صباح حزين على العائلات التي فقدت أبناءها نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينتَي غزة وخان يونس، ما أسفر عن استشهاد نحو 34 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، مضيفا أن عائلات كاملة مُسحت من السجلات المدنية الفلسطينية، كما أكّد الدفاع المدني الفلسطيني.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات استهدفت أحد المباني التي تأوي عائلات نازحة في حي الزيتون، ما أدى إلى إبادة العائلة بالكامل، وفق ما أعلنه الدفاع المدني، كما شملت الغارات استهداف مجموعات من الفلسطينيين في مدينة خان يونس، والخيام، ومركبة مدنية كانت تسير على أحد الطرقات، إضافة إلى منازل آيلة للسقوط.

وأشار إلى أن أصوات الانفجارات لم تهدأ طوال ساعات الليل، نتيجة عمليات النسف المتكرر التي نفذتها قوات الاحتلال في المناطق الشرقية من قطاع غزة، والمحددة باللون الأصفر، حيث تنتشر الآليات العسكرية الإسرائيلية، قائلا إن دوي هذه الانفجارات كان مسموعاً في المحافظة الوسطى، رغم بُعدها عن خان يونس بنحو 20 كيلومتراً، وعن مدينة غزة بنحو 25 كيلومتراً.

ولفت جبر إلى أن هذا القصف العنيف ترافق مع إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الغربية من قطاع غزة، وتركز خلال الساعات الأخيرة على الجهة الغربية من مدينتَي خان يونس ورفح الفلسطينية، وكذلك غرب مدينة غزة.

دير البلح قطاع غزة غزة خان يونس

