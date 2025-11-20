6 مكرَّمين من أربع دول في الدورة الـ18 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

6 مكرَّمين من أربع دول في الدورة الـ18 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

مهرجان سماع
مهرجان سماع
جمال عاشور

أعلن انتصار عبدالفتاح، مؤسس ورئيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، أسماء المكرمين في الدورة الثامنة عشرة للمهرجان، المقرر انعقادها خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، بمشاركة واسعة من فرق عالمية تحمل رسالة “سلام” من مختلف الثقافات والديانات.

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم ست شخصيات ومؤسسات من مصر واليونان والسنغال والبرازيل، تقديرًا لإسهاماتهم الروحية والفنية والإنسانية.


فمن البرازيل يكرِّم المهرجان الكاهن والمغني الكاثوليكي جيسلون دا سيلفا بوبو المعروف بـ “فراي جيلسون”، أحد أبرز الشخصيات الدينية المؤثرة في بلاده، وصاحب حركة “صوت الجبل” التي تهدف إلى نشر الرسائل الروحية عبر الموسيقى. اكتسب جيلسون شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُعد أغنيته الشهيرة "سأرفعُك" أحد أبرز أعماله.

ومن السنغال يكرَّم الفنان العالمي يوسّو ندور، ابن الطريقتين الأمريدية والتجانية الصوفيتين. جمع ندور بين الموسيقى والسياسة، حيث شغل منصب وزير الثقافة والسياحة عام 2012، ومستشارًا للرئيس ماكي صال برتبة وزير، دون أن يتوقف عن الغناء. ويعد ندور من أهم الأصوات الموسيقية في القارة الإفريقية، إذ يمزج بين الموسيقى الشعبية التقليدية والعصرية.

أما التكريم الثالث فهو للمؤلفة والموسيقية اليونانية إليني كاريندرو، صاحبة البصمة الخاصة في الموسيقى التصويرية للأفلام، خصوصًا أعمالها مع المخرج العالمي ثيو أنجيلوبولوس، حيث امتزجت موسيقاها بين الكلاسيكي والحديث في توليفة فنية نادرة.

ومن مصر، يكرّم المهرجان كنيسة القديس سمعان الخراز، إحدى أبرز الكنائس الأثرية التي لا يعرف عنها كثير من الجمهور رغم مكانتها المعمارية المهمة في قلب القاهرة الفاطمية، حيث تُعد تحفة فنية فريدة من نوعها.

كما يكرّم المهرجان مؤسسة الحصري التي تعمل على خدمة “أهل القرآن” وتستقبل وافدين من دول إفريقية، إضافة إلى دورها الخيري في تسقيف المنازل وحفر الآبار وتجهيز اليتيمات.

ويختتم المهرجان قائمة المكرمين بتكريم علا زكي، التي تحولت رحلتها مع مرض السرطان إلى مصدر إلهام، بعد أن ساهمت أفكارها في دعم مسيرة مستشفى 57357 حتى بعد رحيلها.

وفي سياق موازٍ، كشف انتصار عبدالفتاح عن العمل على تنظيم احتفالية كبرى بعنوان “رسالة سلام” داخل المتحف المصري الكبير، بمشاركة جميع الفرق الدولية في المهرجان، وتقديم ترنيمة هيروغليفية بلغات العالم. وأوضح أن افتتاح المتحف على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان رسالة سلام إلى العالم، يسعى المهرجان إلى البناء عليها.

وأكدت سهام إسماعيل، المديرة التنفيذية للمهرجان، أن "سماع" منذ تأسيسه قبل عشرين عامًا يحمل هدفًا واحدًا: التأكيد على إنسانية الإنسان، وجمع ثقافات العالم دون تفرقة، تحت راية السلام والمحبة.

انتصار عبدالفتاح مهرجان سماع الدولي للإنشاد سلام مصر واليونان

المزيد

