تطبيق فلوسي.. اعرف أهم تفاصيله بعد إطلاق رئيس الوزراء له

قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق "فلوسي" الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء كأول منصة رقمية متكاملة في مصر، هو أحد التطبيقات في مجال التكنولوجيا المالية وهو اتجاه عام للبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية.

وأضاف هاني أبو الفتوح، في مداخلة مع برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، أن الهدف من هذا التطبيق هو تسهيل المعاملات على المواطنين بأمان في معاملاتهم المالية.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه جيد وعلى الجهات التي تتعامل بمعاملات مالية أن تقدم هذه الخدمات للجمهور للتعامل بطريقة آمنة للحفاظ عليها.

وأوضح أن الهدف من هذا التطبيق هو محاصرة السوق السوداء للعملات والتعاملات غير الرسمية خارج السوق المصرفي، وتوفر العملة الأجنبية ومرونة سعر الصرف.

وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج تذهب إلى البلد الأم بسبب التزاماتهم مع أسرهم، ولابد أن يكون هناك تدفق لأموالهم لسداد التزاماتهم.

