أستاذ القانون الدستوري: التبرعات للأحزاب ليست مالا سياسيا

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن بيان رئيس الجمهورية يحتوي على دعوة للشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، كما دعا البيان إلى التثبت من أن الانتخابات تكون نزيهة وشفافة.

وأضاف صلاح فوزي، في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TEN"، أنه قد سبق في دائرة محددة أن ألغيت الانتخابات في دائرة شبرامنت في التسعينات بسبب التشويش الذي حدث على إرادة الناخبين.

وتابع: وإذا حدث عارض لإعاقة الناخبين أو تعكير سير العملية الانتخابية أو حدث طارئ كحريق أو غيره، فبمقدور الهيئة الوطنية للانتخابات أن تصدر قرارا بإلغاء الانتخابات، لأن قرارات الهيئة إدارية بامتياز.

وأكد أن ما يصدر عن الهيئة بشأن العملية الانتخابية هي قرارات إدارية لأنها هي التي تدير الانتخابات، وبالتالي لها القدرة على إلغاء قرار خاطئ.

وأشار إلى أن المال السياسي هو شراء أصوات، حشد ناخبين بمقابل، تجاوز حجم الدعاية، أما التبرعات للأحزاب لم يحسم أنه مال سياسي، بدليل أن الانتخابات الأمريكية كان بها تبرعات للاحزاب.

