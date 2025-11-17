قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
هل صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق حرام؟.. 20 حقيقة لمن يؤخرها
موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
عقوبة الشيك بدون رصيد.. متى يسقط الحكم بخطوات وإجراءات قانونية صحيحة؟
ترامب: معاقبة أي دولة تتعامل مع روسيا.. ومحادثات قريبة مع رئيس فنزويلا
ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين
الخارجية الأمريكية تصنف مجموعة تابعة لرئيس فنزويلا كمنظمة إرهابية
انتهاكات إسرائيل مستمرة.. قصف مدفعي لا يتوقف ونهب للقطع الأثرية وارتفاع حصيلة الشهداء
إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا
مجلس الأمن يصوت على الخطة الأمريكية لمستقبل غزة
دعاء الصباح للرزق والبركة.. كلمات مستجابة تبدأ بها يومك
محمد شبانة: تكريم الراحل محمد صبري يكون باحترام وليس وعودا على الهواء

محمد صبرى
محمد صبرى
رباب الهواري

وجه الإعلامي محمد شبانة انتقادات لطريقة تعامل إدارة الزمالك وبعض اللاعبين مع دعم أسرة لاعب الزمالك الراحل محمد صبري، مؤكدًا أن اللاعب كان معروفًا بتواضعه وابتعاده عن الأضواء طوال مسيرته وحتى بعد اعتزاله.

وقال شبانة، خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" عبر قناة cbc، إن مشاهد الحب الكبيرة التي ظهرت بعد وفاة صبري عكست قيمته الحقيقية لدى الجمهور، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي قدّم لفتة إنسانية راقية بإرسال وفد رسمي من مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة ييس توروب لتقديم العزاء، في مشهد يليق بتاريخ لاعب محترم وسيرته الطيبة.

وانتقد شبانة، التصريحات التي خرجت على لسان البعض في القنوات بشأن جمع تبرعات أو صرف مستحقات لصالح أسرة الراحل، معتبرًا أن مثل هذه الأمور يجب أن تتم بعيدًا عن العلن احترامًا لخصوصية الأسرة.

 وقال: هل يُعقل أن تُقال مثل هذه الأمور على الهواء؟ هذا ليس تكريمًا.

كما علق على تصريحات بدر حامد رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، الذي قال إنه تلقى توجيهات من هشام نصر بضم أبناء محمد صبري من السكة الحديد إلى الزمالك. وتساءل شبانة: هل هذا الأسلوب صحيح؟ مثل هذه القرارات يجب أن تتم باحترافية وبعيدًا عن الضوضاء الإعلامية.

وأضاف أن النجوم الذين ظهروا على الشاشات متأثرين وباكين كان من الأولى أن يقوموا بمبادرات في السر، والتواصل مع رجال الأعمال لدعم الأسرة دون إعلان أو ضجة إعلامية.

واختتم شبانة حديثه مؤكدًا أن محمد صبري كان لاعبًا موهوبًا، متواضعًا، وخلوقًا، داعيًا له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

المصرية ميار نبيل

تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

أحمد سعد

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد .. خاص

حجز شقق الاسكان الفاخر

المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة: بلاش نرمي أبناءنا في حلم الزواج بالخارج

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن أزمة السيدة المصرية بالإمارات: على جثتي أوافق لابنتي على هذا الأمر

رامي صبري وعمرو أديب

أعطى له 1000 جنيه.. وصلة مزاح بين عمرو أديب ورامي صبري على الهواء

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

