محلل فلسطيني: انتهاك اسرائيل لوقف إطلاق النار يهدد بتآكل اتفاق غزة

أكد المحلل السياسي الفلسطيني وسام عفيفة، أن وتيرة التصعيد الإسرائيلي ما زالت مستمرة خلف الخط الأصفر، حيث تقوم قوات الاحتلال بنسف المباني وتنفيذ عمليات تخريب واسعة في عدد من المناطق داخل قطاع غزة، وأشار إلى أن الجولة الحالية من التصعيد تجري في ظل مراقبة مركز التنسيق العسكري المدني التابع للاحتلال، وهو المركز الذي يفترض به رصد الأوضاع ميدانيًا على المستويين الإنساني والأمني، معتبرًا أن خطورة هذه الانتهاكات تتضاعف لأنها تتم تحت أعين الرقابة الأمريكية.

وأوضح عفيفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن التصعيد الإسرائيلي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الوضع يجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشًا، وقد يؤدي مع الوقت إلى تآكله وانهياره، وشدد على أن الحفاظ على وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى لسكان قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال في جرائمه وتواصل الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون.

وأشار المحلل الفلسطيني وسام عفيفة، إلى وجود تراجع نسبي في العمليات العسكرية خلال الساعات الأخيرة، موضحًا أن تثبيت وقف إطلاق النار يصب في مصلحة السلطة والمقاومة الفلسطينية معًا.

ودعا وسام عفيفية المحلل السياسي الفلسطيني الوسطاء إلى ممارسة ضغط فعّال لكبح جماح الاحتلال ومنع استمرار الانتهاكات، حفاظًا على ما تبقى من الاتفاق ومنع انزلاق الأوضاع الميدانية نحو جولة جديدة من التصعيد.