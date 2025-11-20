رئيس حي شرق شبرا الخيمة يستقبل شكاوى المواطنين فى مكتبه الميداني.. صور

واصل اللواء تامر أبو الغيط، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع بهتيم أسكو أحد المحاور الحيوية الرابط بين الطريق الدائري وطريق الفريق العصار، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف شركة المقاولون العرب.



يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة توفير قنوات تواصل فعّالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شكاوى المواطنين

وخلال المتابعة، استقبل أبو الغيط شكاوى المواطنين مباشرة من خلال المكتب الميداني الذي أطلقه لتلقي طلبات الأهالي على أرض الواقع، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل وتقديم حلول سريعة وغير تقليدية وتحسين مستوى الخدمات بالحي.

وأكد رئيس الحي أن أعمال الرصف الجارية تشمل وضع الطبقة الأسفلتية الرابطة في الاتجاه المعاكس من ميدان بهتيم وصولًا للطريق الدائري، وذلك ضمن خطة تطوير شبكة الطرق، وتحسين الحركة المرورية، وتقليل زمن التنقل، ودعم الفرص الاستثمارية، والحفاظ على المركبات العامة والخاصة.

ونقل أبو الغيط خبرًا سارًا للأهالي، مؤكدًا أنه سيتم إدراج نفق الطريق الدائري ببهتيم ضمن أعمال الرصف قريبًا، استجابةً لحالة الاستياء المتكررة من وضعه الحالي.