رئيس جمهورية كوريا: نسعى لتعزيز العلاقات مع مصر في المستقبل

أكد لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، أن أتوجه بجزيل الشكر والإمتنان الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسئوبين على حفاوة الإستقبال والضيافة، مشيرا إلى أنه نحتفل بالذكرى الـ 30 للعلاقات الوثيقة بين مصر وكوريا.

وقال جاي لي ميونغ، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، أنه نسعى لتعزيز العلاقات مع مصر في المستقبل، مؤكدا أن التعاون بين مصر وكوريا وثيق وقائم على الاحترام المتبادل.

وتابع رئيس جمهورية كوريا، أنه نسعى لتعزيز السلام الدولي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنه تم الإتفاق على ترسيخ أسس التعاون والتنمية مع مصر.

وأشار جاي لي ميونغ، إلى أنه سيكون هناك تعاون وثيق في العديد من المجالات، اهمها على مستوى الثقافة والتعليم وتعزيز العلاقات على كافة المحاور وتعزيز الشراكة بين البلدين.



