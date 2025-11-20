رئيس كوريا يشيد بدور مصر في دعم السلام ويعرب عن شكره للرئيس السيسي

أعرب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها خلال زيارته إلى مصر، مؤكدًا اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

تطوير التعاون مع مصر

وأكد الرئيس الكوري حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تشهد نموًا متزايدًا في ضوء الفرص الكبيرة التي توفرها السوق المصرية والاهتمام المشترك بتعزيز الشراكة بين الجانبين.

الإنجازات الكبرى التي حققتها مصر

وأشاد رئيس جمهورية كوريا بالإنجازات الكبرى التي حققتها مصر خلال العقد الأخير، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا حضاريًا وثقافيًا يضاف إلى مسيرة التطور التي تشهدها الدولة المصرية.

تحقيق السلام ودعم الاستقرار

كما ثمّن الرئيس الكوري الدور المحوري لمصر في تحقيق السلام ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية الجهود المصرية في تسوية الأزمات الإقليمية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وأعرب رئيس كوريا عن تقديره الكبير لجهود الرئيس السيسي التي أسهمت في وقف الحرب في قطاع غزة، وكذلك استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام، التي شكّلت منصة مهمة لدفع الجهود الدولية نحو التهدئة وإرساء الاستقرار.