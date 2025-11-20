الرئيس السيسي يشيد بجهود كوريا الجنوبية ويؤكد اتفاق البلدين على تعزيز التعاون

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود جمهورية كوريا الجنوبية في الحفاظ على علاقات متوازنة وتعاونية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، معتبرًا أن هذا النهج يساهم في دعم الأمن والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

الحفاظ على وحدة وسيادة الدول

وخلال مباحثاته مع رئيس جمهورية كوريا، أكد الرئيس السيسي ونظيره الكوري أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة للأزمات القائمة بما يصون مقدرات الشعوب ويعزز الاستقرار.

ودعا الرئيس السيسي الشركات الكورية إلى تعزيز أعمالها وتوسيع استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تتيح فرصًا واعدة في مختلف القطاعات، وتستند إلى بنية تشريعية وبنية تحتية قادرة على دعم الشراكات الاقتصادية.

التعاون في مجالات التكنولوجيا

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه اتفق مع الرئيس الكوري على اتخاذ خطوات تنفيذية لتدشين مزيد من أوجه التعاون في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والطاقة، والتعليم، وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية للبلدين.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز ثقافة السلام العالمية ودعم الاستقرار في منطقتَي الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، مؤكدًا أنه أوضح للرئيس الكوري موقف مصر الثابت تجاه ضرورة تطبيق حل الدولتين باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم وشامل وعادل.