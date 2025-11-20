الحرس الثوري الإيراني: مصرع اثنين من قواتنا في معسكر بمحافظة طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس مقتل اثنين من قواته أثناء تدريبات على أسلحة في معسكر بمحافظة طهران.

الحرس الثوري الإيراني

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي‌ محمد نائيني: "افتراضنا هو أن الحرب قد تندلع في أي لحظة، وعلينا كقوات مسلحة أن نفكّر بطريقة متشائمة".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن : "العدو يريد إبقاء البلاد في حالة ترقب للحرب، وعدم القيام بأي عمل فعلي".

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

وأشار نائيني إلى أن : "80 في المائة من الشعب يعتقدون أن طهران ستنتصر في الحرب، في حين أن 4 بالمائة فقط في إسرائيل يعتقدون أنهم سينتصرون".

يذكر أن شهر يونيو الماضي شهد مواجهة بين إيران وإسرائيل استمرت 12 يوما وانتهت بقصف القاعدة الأمريكية الجوية في قطر ردا على مشاركة الجيش الأمريكي في ضرب المنشآت النووية الإيرانية.