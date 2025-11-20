الداخلية تكشف حقيقة تعدى مرشح بانتخابات النواب على صاحب ورشة بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخر وشقيقه "مرشح لإنتخابات مجلس النواب" بتهديده بإلحاق الأذى به وأسرته بأسيوط والتسبب فى غلق ورشة الحدادة المستأجرة له منذ أكثر من 3 سنوات.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات سابقة بين الشاكى والمشكو فى حقه الأول حول الجيرة لكون الشاكى مستأجر ورشة حدادة بجوار منزل المشكو فى حقه، قاما على إثرها بتبادل التعدى بالضرب على بعضهما دون حدوث إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة فى حينه.

وبإستدعاء المشكو فى حقه الأول (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط) نفى ما نسب إليه وشقيقه، وأضاف بقيام الشاكى ببث ذلك المقطع لمساومة شقيقه للحصول منه على مبالغ مالية.

أكدت التحريات قيام الشاكى بغلق ورشة الحدادة المشار إليها بسبب عدم قدرته على سداد قيمتها الإيجارية الخاصة بها منذ 3 سنوات دون تدخل من المشكو فى حقهما.. وقيام الشاكى بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه تزامناً مع إعلان المشكو فى حقه الثانى الترشح للإنتخابات وذلك لإبتزازه ومساومته للحصول منه على مبلغ مالى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.