زرع كاميرا في أوضة نومه الزوجية | قصة صادمة لـ موظف تلاعب بمدير شركته

موظف بدرجة كاتم أسرار .. عرف السيد المدير في الشركة الشهيرة بدرجة عالية من الانضباط حتى أن الجميع كان يقولون عنه في الحضور والذهاب تظبط ساعتك عليه، لم يكن أحد يتوقع في يوم من الأيام أن يراه في موقف الضعف .. ولكن الضربة القاتلة تأتي من حيث لا تدرك.

اعتمد المدير على مجموعة خاصة به انتقاهم بعناية شديدة ليساعدوه في إدارة الشركة، وكان من ضمنهم أحد الموظفين الذي برع في إظهار الطاعة والولاء حتي أنه ادخله الي بيته وعرفه علي أسرته وأصبح كفرد منهم وترقى في العمل سريعا .. لم يدرك المدير أن ذاك الموظف يريد أمواله وموقعه الوظيفي الهام

لكن الشيطان له مسالكه الأخرى أخذ الموظف يزرع حيله وشباكه حتى توصل إليه سر لا يعرفه أحد وهو أن المدير لديه زوجة ثانية في السر وكانت تلك هي الضربة التي ينتظرها.

رزع كاميرا في غرفة النوم

فأخذ يراقب المدير ويصوره في خروجاته مع السيدة الأخرى في الأماكن العامة إلى أن وصل لطريقة يدخل بها إلى منزل السيدة الأخرى ويزرع كاميرا قام من خلالها بتصوير عدة أفلام المدير مع الزوجة الثانية .

بحث الموظف عن خطة لتهديد المدير والحصول على الأموال فلم يجد إلا انتحال صفة شخص وإرسال رسائل وصور وتهديد المدير وبدأ التوتر يصل للمدير فأخذ يحاول أن يعرف من يهدده ولكنه لم يدركه حتي طلب منه الموظف مبلغ مالي كبير ورفض المدير فأرسل له فيديوهاته وهو مع زوجته الثانية في المنزل ولكن المدير لم يخف والسر الذي لم يكن يعلمه الموظف أن زوجته المدير الأولى كانت تعلم كل شئ عن تلك الزيجة الثانية وكانت موافقة

وقام المدير بالتوجه إلى مباحث الإنترنت ومن خلال بعض المعارف تقدم بالبلاغ وبدأت عملية الرصد والتتبع حتي تم تحديد الموقع الذي أرسل منه الرسائل وتم القبض علي الموظف وتحرير محضر بالواقعة.

استمعت النيابة إلى أقوال المتهم واعترف خلال التحقيقات بارتكاب لتلك الجناية وصدر الأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات .