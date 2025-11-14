مصطفى بكري: سوزي الأردنية نشرت فيديوهات خادشة لتحقيق الربح

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل الحكم الصادر بحق الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ«سوزي الأردنية»، بعدما اطلع على حيثيات الحكم.

وتابع بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" قائلًا: «هذه الفتاة نشرت على حسابين مختلفين على السوشيال ميديا فيديوهات احتوت على ألفاظ نابية.. فيديوهات خادشة لقيم المجتمع المصري، والمتهمة اعترفت أن الهدف من الفيديوهات زيادة المشاهدات لتحقيق الربح.. لازم نرجع للقيم والأصول وعدم تفكك الأسرة المصرية».

واستكمل بكري حديثه، معبرًا عن حزنه لما يراه من انتشار السلوكيات السلبية داخل المجتمع المصري، وقال: «لازم نرجع إلى الضمير الإنساني والوطني ليكون رقيب على كل فعل نقوم به.. البلد دي عاشت 7 آلاف سنة ولديها مخزون كبير من القيم والأخلاقيات المجتمعية، لكن محتاجين نرجع ليها».