مصرع شقيقين ورضيعة في حادث على طريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي

لقي شابان ورضيعة مصرعهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق أبوصوير الزراعي بمحافظة الإسماعيلية، في حادث مأساوي سببه الشبورة المائية الكثيفة التي غطّت الطريق وقللت من مستوى الرؤية بشكل خطير.

وبحسب مصادر أمنية، انقلبت السيارة بشكل مفاجئ نتيجة انعدام الرؤية، مما أسفر عن وفاة كل من حسن يوسف عبد الفتاح وشقيقه إبراهيم يوسف عبد الفتاح.

كما أسفر الحادث عن وفاة طفلة رضيعة هي نجلة أحدهما.

تم نقل الجثامين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.