تنازل ورثة المجني عليها عن القصاص من نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد | تفاصيل مهمة

قدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، إخطارًا بريديًّا عاجلًا قُيِّد برقم 507791687 إلى المستشار النائب العام، طالبًا فيه وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة بورسعيد»، مع الدعوة إلى استبدال «البدلة الحمراء» التي ترتديها المحكوم عليها بالإعدام ببدلة السجينات الزرقاء، في إشارة إلى استبدال الحكم بعقوبة سالبة للحرية.

الإخطار يرتبط بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والتي قضت فيها محكمة الجنايات في فبراير 2023 بإعدام نورهان شنقًا، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم بجلسة 19 مايو 2025 ليصبح نهائيًا وباتًّا.

وأوضح سامح في إخطارِه أن طلبه لا ينصب على مناقشة وقائع الجريمة ذاتها، بقدر ما يستند إلى «قوانين جديدة وموقف مستحدث» ظهرا بعد صدور الحكم، يَرى أنهما يغيِّران المركز القانوني للمحكوم عليها ويدفعان باتجاه تخفيف العقوبة.

أول هذه العناصر، بحسب الإخطار، صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالقانون رقم 174 لسنة 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر، متضمنًا نصًا مستحدثًا يجيز لورثة المجني عليه إثبات الصلح في جرائم القتل العمد وما في حكمها، ويترتب على هذا الصلح – وفق النص – تخفيف العقوبة تطبيقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

كما استند الإخطار إلى عفو كامل وتنازل موثَّق من ورثة المجني عليها الشرعيين (أولياء الدم) عن حقهم في القصاص من نورهان، وتصالحهم معها، مؤكِّدًا أن هذا العفو قد تم توثيقه رسميًا قبل جلسة محكمة النقض التي أيدت الحكم في مايو 2025.

من هذا المنطلق، يرى سامح أن حالة نورهان تمثّل نموذجًا مباشرًا لما استهدفه التعديل التشريعي: جريمة قتل من النوع المنصوص عليه في القانون، عفو وتنازل موثَّقان من أولياء الدم قبل صيرورة الحكم باتًّا، ونص قانوني لاحق يعتبر الصلح سببًا لتخفيف العقوبة من الإعدام إلى عقوبة أدنى.

ويتناول الإخطار كذلك ما يُعرف بـ«مسألة التاريخ الانتقالي»، إذ يشير القانون الجديد إلى أن بدء العمل الكامل بأحكامه يكون اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026. غير أن سامح يجادل بأن هذا التاريخ لا ينبغي – في نظره – أن يكون حائلًا أمام وقف تنفيذ الإعدام في القضايا التي قد يشملها النص المستحدث.