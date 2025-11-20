قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الخميس 20-11-2025

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الخميس الموافق : 20 /11 /2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 12 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 12 جنيها للكيلو

- كرنب 50 جنيهًا .

- بطاطا الكيلو 15 جنيها.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير = 2 كيلو بـ25 جنيها.

- بصل أبيض فتيل = 2 كيلو بـ35 جنيها.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 25 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 20 جنيها للكيلو.

- شطة أومجي 20 جنيهًا.

- جزر أحمر مسكر 25 جنيهًا.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 12 جنيها للكيلو.

- بامية فرك خضراء 40 جنيهًا للكيلو.

- بامية صغيرة زيرو 70 جنيهًا الكيلو.

- ملوخية 20 جنيها للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 40 جنيهًا للكيلو.

- بنجر 15 جنيها .

أسعار الفاكهة

- سعر كيلو البلح البارحى من 50 جنيهًا.

- البلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره بين 20 و25 جنيهًا.

- سعر كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

- العنب 35 جنيهًا.

- التفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ 100 جنيه للكيلو.

- الكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

- الموز البلدى 25 جنيهًا للكيلو.

- المانجو 50 جنيهًا.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضراوات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

آخر لجنة.. بدء التصويت في لوس أنجلوس بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

آخر لجنة فتحت .. بدء التصويت في لوس أنجلوس بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

المجمع المقدس

المجمع المقدس يوضح موقفه من خدمة الشماسات بشرقي كندا

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد