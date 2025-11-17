سفارة سويسرا تشيد بالتعاون المثمر لمحافظة أسوان ونجاح زيارة الوفد

تلقت محافظة أسوان خطاب شكر رسمى من سفارة دولة سويسرا الصديقة بالقاهرة عبر مكتب التعاون الدولى.

وجه فيه السيد لوكا إيتر رئيس مكتب التعاون الدولى خالص تقديره للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نظير التعاون المثمر والدعم الكبير الذى قدمته المحافظة خلال الزيارة الأخيرة للوفد السويسرى رفيع المستوى فى بداية شهر نوفمبر الجارى .

وأكد على إستكمال سلسلة المشروعات المشتركة داخل محافظة أسوان من خلال برامج المعونة السويسرية ، وخاصة فى مجال تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع مياه الشرب ، وهذا ما شهده الوفد خلال زيارته الميدانية للمشروعات بأسوان ، وهو ما يؤكد على التعاون المثمر ويعكس روح الشراكة المستمرة ، ويعزز الثقة فى إستمرار تحقيق أهداف التنمية المشتركة عبر المشروعات المستقبلية .

مياه الشرب

وأعرب لوكا إيتر فى خطابه عن تقديره العميق لتفانى فريق العمل بمحافظة أسوان ، وما قدموه من مساهمة جوهرية فى إنجاح برنامج الزيارة ، مشيداً بالمناقشات البناءة والمعلومات الدقيقة وحسن الضيافة ، والتى كان لها أثر كبير فى تعزيز التفاعل وإبراز قوة الشراكة المصرية السويسرية .

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على إستعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة لإستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققها برامج المعونة السويسرية ، وخاصة فى مجال تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المحافظة تعمل على مواجهة عدد من التحديات ، وعلى رأسها تطوير قطاع الصرف الصحى داخل المدن، الأمر الذى يتطلب تعزيز التعاون مع الخبرات الفنية السويسرية لدعم شركة مياه الشرب بأسوان فى الجوانب التقنية والفنية ، فضلاً عن الإهتمام بملف تمكين الشباب من خلال إتاحة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بجانب التوسع فى مجالات التعاون التنموى بين الجانبين بما يساهم فى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة داخل المحافظة .