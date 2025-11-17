أسوان : إزالة 386 حالة تعد بمساحة 172 ألفا و 184 م2 ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان ، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، ، حيث تم إزالة 386 حالة تعد بمساحة وصلت إلى 172 ألفا و 184 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنظومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .



وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان ، اليوم الإثنين ، إنه فى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة عدد من حالات التعدى ، ووقف أعمال شدات خشبية لمخالفات البناء بدون تراخيص ، ومصادرة المضبوطات ، وشهدت أعمال الإزالة مشاركة متميزة من نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وفى نفس السياق إستكملت المحليات أعمالها بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة التعديات ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.