أسوان.. كشف طبى مجاني على 1181مواطنا في قافلة طبية بنصر النوبة

واصلت مديرية الصحة بأسوان تنظيم القوافل الطبية المجانية بمختلف المراكز والمدن ، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وذلك فى ظل إهتمام الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار فقد تم تنظيم قافلة طبية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة ، وإستمرت أعمالها على مدار يومين ، وأثمرت عن إجراء الكشف الطبى لـ 1181 مواطن ومواطنة .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القافلة الطبية قدمت العديد من الخدمات العلاجية للمواطنين في التخصصات المتنوعة ، مع إجراء التحاليل الطبية ، وعقد ندوات التوعية والتثقيف الصحى للأهالى .

القوافل الطبية

ولفت إلى أنه القافلة تمت بإشراف ومشاركة لكل من الدكتور طارق حسن منسق القوافل العلاجية ، والدكتور هشام فتحى مسئول العيادات ، والدكتورة هدى إسماعيل مسئول الإمداد الدوائى ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة .

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

حيث تم إزالة 386 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 172 ألف و 184 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة عدد من حالات التعدى ، ووقف أعمال شدات خشبية لمخالفات البناء بدون تراخيص ، ومصادرة المضبوطات .

وشهدت أعمال الإزالة مشاركة متميزة من نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .