محافظات

مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

مجلس جامعة اسوان
مجلس جامعة اسوان
محمد عبد الفتاح

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان جلسته برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور عدد من  عمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ريهام فؤاد مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة، وذلك لبحث استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/ 2026، ومناقشة الخريطة الزمنية الواردة من المجلس الأعلى للجامعات.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس، مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 24 يناير وتستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026.

كما أوضح المجلس، أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ستبدأ يوم السبت 7 فبراير 2026، وتستمر حتى الخميس 21 مايو 2026 بواقع 15 أسبوعًا دراسيًا، تليها امتحانات نهاية العام التي تعقد خلال شهري مايو ويونيو وفق طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها.

جامعة أسوان

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن جامعة أسوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن جميع الطلاب من أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف، مشيرًا إلى أن الجامعة خصصت منظومة دعم متكاملة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الكليات. وتشمل هذه المنظومة توفير كراسي متحركة، وأجهزة حديثة مساعدة، ومترجمي لغة الإشارة، إلى جانب خدمات مركز ذوي الإعاقة الذي يقدم دعمًا أكاديميًا وتعليميًا مستمرًا.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه الجهود تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع الجامعي، بما يضمن لهم فرصًا تعليمية عادلة ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص.

واختتم المجلس أعماله بالتأكيد على جاهزية الجامعة الكاملة لبدء الامتحانات وفق الخطة الزمنية المقررة، وحرصها على توفير المناخ الأمثل لجميع الطلاب لأداء امتحاناتهم بيسر وأمان.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

