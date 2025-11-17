لفتة إنسانية.. محافظ أسوان يطمئن على حالة الطالبة المصابة فى حادث الأتوبيس.. شاهد

فى لفتة إنسانية وأبوية ، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على زيارة الطالبة حنين مصطفى 16 سنة ، والتى تتلقى العلاج حالياً داخل مستشفى الرمد .

حيث أنه فور علمه بظهور أعراض مفاجئة على الطالبة بعد خروجها من مستشفى طيبة بإسنا تمثلت فى فقدان جزئى للرؤية بالعين اليمنى ، إلى جانب نزيف بالأذن وحالة من عدم الإتزان ، فقد أعطى المحافظ توجيهاته العاجلة بنقلها إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة لإجراء فحوصات طبية شاملة بإشراف ومتابعة من الدكتور أبو المجد أبو الوفا .

تضمنت الكشف على الأذن والأنف وإجراء أشعة الرنين المغناطيسى قبل تحويلها إلى مستشفى الرمد لإستكمال باقى الفحوصات المتخصصة .

وخلال لقائه بوالدة الطالبة أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المحافظة تسخر جميع إمكانياتها الطبية لضمان تقديم الرعاية الكاملة حتى تماثلها للشفاء العاجل ، لافتاً إلى أن دعم أبناء أسوان والوقوف بجانبهم فى مثل هذه الظروف هو واجب ومسئولية لا تهاون فيها ، لأن هذا دورنا الذى نحرص على تقديمه لأبنائنا ، ونقف بجانبهم لتلقى الخدمات الطبية والعلاجية داخل الصروح الطبية بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

الفحوصات الطبية

وقد رافق محافظ أسوان خلال الزيارة الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتورة أميرة كرار مديرة مستشفى الرمد ، وشعبان حسين مدير الفنية بقصر الثقافة .

حيث أوضح المحافظ أن هناك تواصل مستمر مع الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة للإطمئنان على الطلاب المصابين فى الحادث الذى تعرضوا له فى رحلتهم عقب مشاركتهم فى مهرجان الإسماعيلية ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى التاسع والثلاثين لمشروع " أهل مصر " .

وأشار المحافظ إلى خروج 19 حالة من المستشفيات بعد تلقى الرعاية اللازمة ، بينما يتم تلقى 5 حالات للعلاج بمجمع الأقصر الطبى ومستشفى أسيوط الجامعى ، ويتم المتابعة الطبية لحالاتهم على مدار الساعة حتى تماثلهم للشفاء الكامل .