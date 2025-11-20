محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال انتخابات مجلس النواب

تابع محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاستقبال انتخابات مجلس النواب لعام المقرر انطلاقها داخل محافظة الإسماعيلية، ضمن محافظات المرحلة الثانية في ٢٤ و٢٥ من نوفمبر الجاري حيث تم تجهيز 168 مقر انتخابيا لاستقبال مايقرب من مليون ناخب على مستوى المحافظة .



وذكرت محافظة الإسماعيلية اليوم - في بيان صحفي - أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بكل دائرة انتخابية ومديرية خدمية وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية، وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها .



بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، فضلًا عن توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم خلال الإدلاء بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن والشباب والرياضة والصحة كما شدد المحافظ على توفير أماكن انتظار للمواطنين وممرات جيدة، وعمل مظلات أمام مقار اللجان لتسهيل ممارسة الحق الدستوري في التصويت دون تمييز وبما يحفظ كرامة جميع المواطنين



وأكد محافظ الإسماعيلية ان دورنا هو تيسير جميع الإجراءات والتجهيزات المطلوبة لنجاح العملية الانتخابية دون أي تدخل في اختيارات الناخبين أو توجيههم أو الانحياز لأي مرشح، فهدفنا هو أن تسير الانتخابات، بشكل منظم، يليق بتاريخ مصر العريق مع توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين ومتابعة مستمرة لكل مراحل التجهيز