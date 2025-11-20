رئيس الوزراء يكشف لـ "صدى البلد": هل تستطيع الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال "صدى البلد" بشأن هل تستطيع الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز على غرار ما تحقق في منتج السكر ؟.

وقال رئيس الوزراء إننا لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز، "إنما الشئ الوحيد اللي بيكبلنا هو المياه وليس الأرض أو الزراعة، وكل ما بقدر أوفر من المياه واستهلاكاتها ومعالجتها وتحليتها وتتحملها الدولة للزراعة، وبالتالي نظريا أستطيع الوصول لاكتفاء ذاتي من القمح، ولكن سأتوقف عن زراعات محاصيل أخرى مهمة جدا للدولة، مشيرا الى إنها عملية توازن".

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة صرفت الكثير في إنشاء محطات تحلية المياه مما عرضنا لنقد من البعض يسألون لماذا تنفق الحكومة كل هذه الملايين علي هذه المحطات.

وأضاف مدبولي أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين طن، نتيجة عمل محاصيل أخرى العالم يحتاجها وبالتالي أستطيع إصدارها إلى دول الخارج.

وأشار الى أن "الدولة تعمل بكل قوة فى استصلاح الأراضي، مثل مشروع الدلتا الجديدة لتزويد تغطية أكثر من احتياجاتنا للقمح".