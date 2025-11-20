قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نائب محافظ أسوان ورئيس الجهاز المركزى للتعمير فى جولة لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان جولة تفقدية موسعة قادها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير ، وذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد الحفناوى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد ، فضلاً عن قيادات الجهاز والمحافظة. 

فى ظل التعاون المثمر والبناء والتواصل المستمر بين المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لدفع العمل بالمشروعات الجارية وتحقيق طفرة حقيقية ونقلة نوعية فى قطاع الطرق والمحاور الطولية والعرضية بما يساهم فى تحسين البيئة العمرانية ، وتسهيل الحركة المرورية ، وتعزيز المقومات السياحية والحضرية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وخلال الجولة التى شملت متابعة معدلات التنفيذ والإنجاز لعدداً من المحاور الحيوية من بينها الطريق الإقليمى الشرقى ، ومحور كيما / السماد ، وكورنيش النيل الجديد ، إستمع نائب محافظ أسوان ورئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى شرح تفصيلى من المهندس أحمد مختار مدير مشروعات الطرق بمنطقة أسوان حول نسب التنفيذ وآخر مستجدات العمل. 

مشروعات الطرق 

وقد أوضح بأنه بالنسبة للطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم فيمتد بطول 22.6 كم من طريق أسوان / برانيس ، وحتى منطقة الملقطة ، مروراً بالكوبرى العلوى المزمع إنشاؤه أعلى السكة الحديد بالطريق الزراعى الشرقى ، وذلك بتكلفة تقديرية 480 مليون جنيه ، وبنظام البلاطات الخرسانية الملائمة للأحمال الثقيلة وخدمة حركة المحاجر ، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 83 % ، تمهيداً للإنتهاء منه بالكامل وفق البرنامج الزمنى المحدد فى يناير القادم. 

أما بالنسبة لتطوير ورفع كفاءة طريقى كيما / السماد ، فيمتد من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً وحتى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً بطول 8 كم ، وبتكلفة 155 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ بلغت 94 % ، مع إستمرار العمل على مدار الساعة للإنتهاء منه فى التوقيتات المخططة بنهاية العام الحالى. 

وفيما يتعلق بمشروع تطوير كورنيش النيل الجديد ، فيمتد لطول 9 كم ، وبتكلفة 355 مليون جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 93 % ، ويتضمن المشروع أعمال توسعة ورصف وتجميل مماثلة لممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، ليصبح الطريق عبارة عن حارتين بعرض 8 أمتار لكل منهما ، مع الإنتهاء التدريجى من 17 قطاع من الحوائط الساندة بطول 3.6 كم ، كما يشمل تركيب البرجولات بواقع برجولة كل 100 متر ، وتنفيذ ممشى للدراجات ، وتركيب أسوار "كريتال" وبازلت وكابلات إنارة حديثة، وأعمدة ديكورية ، وبردورات جرانيت ، وخرسانة مطبوعة ، وأرصفة إنترلوك .

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

جانب من الفعاليات

بمشاركة أئمة الأوقاف.. انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد كفر الشيخ | صور

الطالب يوسف عماد المتغيب بسوهاج

اختفاء طالب في أخميم بسوهاج.. ووالدته : رجعولي ابني

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة اليوم بأسواق الوادي الجديد

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

