نائب محافظ أسوان ورئيس الجهاز المركزى للتعمير فى جولة لمتابعة معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق

شهدت محافظة أسوان جولة تفقدية موسعة قادها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير ، وذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد الحفناوى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد ، فضلاً عن قيادات الجهاز والمحافظة.

فى ظل التعاون المثمر والبناء والتواصل المستمر بين المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لدفع العمل بالمشروعات الجارية وتحقيق طفرة حقيقية ونقلة نوعية فى قطاع الطرق والمحاور الطولية والعرضية بما يساهم فى تحسين البيئة العمرانية ، وتسهيل الحركة المرورية ، وتعزيز المقومات السياحية والحضرية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخلال الجولة التى شملت متابعة معدلات التنفيذ والإنجاز لعدداً من المحاور الحيوية من بينها الطريق الإقليمى الشرقى ، ومحور كيما / السماد ، وكورنيش النيل الجديد ، إستمع نائب محافظ أسوان ورئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى شرح تفصيلى من المهندس أحمد مختار مدير مشروعات الطرق بمنطقة أسوان حول نسب التنفيذ وآخر مستجدات العمل.

مشروعات الطرق

وقد أوضح بأنه بالنسبة للطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم فيمتد بطول 22.6 كم من طريق أسوان / برانيس ، وحتى منطقة الملقطة ، مروراً بالكوبرى العلوى المزمع إنشاؤه أعلى السكة الحديد بالطريق الزراعى الشرقى ، وذلك بتكلفة تقديرية 480 مليون جنيه ، وبنظام البلاطات الخرسانية الملائمة للأحمال الثقيلة وخدمة حركة المحاجر ، ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 83 % ، تمهيداً للإنتهاء منه بالكامل وفق البرنامج الزمنى المحدد فى يناير القادم.

أما بالنسبة لتطوير ورفع كفاءة طريقى كيما / السماد ، فيمتد من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً وحتى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً بطول 8 كم ، وبتكلفة 155 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ بلغت 94 % ، مع إستمرار العمل على مدار الساعة للإنتهاء منه فى التوقيتات المخططة بنهاية العام الحالى.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير كورنيش النيل الجديد ، فيمتد لطول 9 كم ، وبتكلفة 355 مليون جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 93 % ، ويتضمن المشروع أعمال توسعة ورصف وتجميل مماثلة لممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، ليصبح الطريق عبارة عن حارتين بعرض 8 أمتار لكل منهما ، مع الإنتهاء التدريجى من 17 قطاع من الحوائط الساندة بطول 3.6 كم ، كما يشمل تركيب البرجولات بواقع برجولة كل 100 متر ، وتنفيذ ممشى للدراجات ، وتركيب أسوار "كريتال" وبازلت وكابلات إنارة حديثة، وأعمدة ديكورية ، وبردورات جرانيت ، وخرسانة مطبوعة ، وأرصفة إنترلوك .