إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص بطريق الزقازيق ههيا

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع مكروباص بطريق الزقازيق ههيا أمام قرية صبيح بمركز ههيا دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا يفيد استقبال 6 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل مع مكروباص بطريق الزقازيق ههيا أمام قرية صبيح بمركز ههيا دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.