تشويه سمعة صادراتنا الزراعية.. نشأت الديهي يطالب بمحاسبة مروجي شائعة استيراد التمور من إسرائيل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا

مخيمات غزة
مخيمات غزة
محمد شحتة

كشف محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، عن الاستعدادات لخطوات ما بعد فتح معبر "رفح" من الجانبين، قائلًا: "معبر رفح البري بكل تأكيد مغلق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاستعدادات الآن بدأت في غزة لفتح المعبر من الجانبين".

وأضاف، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار،: "عملُنا في غزة عمل إنساني، وهناك قوائم تنتظر فتح المعبر، لقائمة طويلة من الجرحى في انتظار الدخول للعلاج".

وعن مصير العملية التعليمية حاليًا في قطاع غزة، قال: "بدأت اللجنة المصرية في قطاع غزة بتجهيز المدارس، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي دمرها بشكل كامل، وبالفعل بدأت اللجنة المصرية الاستعداد بتجهيز مدارس داخل المخيمات، حيث يتم إعادة تدوير الأخشاب داخل مقرات اللجنة، وتهيئتها؛ لتكون مقاعد دراسية، رغم قلة الإمكانيات، وبدأت بتوزيع المقاعد على المدارس التي تتبع بشكل مباشر اللجنة المصرية أو خارج مخيماتها".

واصل: "اللجنة المصرية تهتم بالمسيرة التعليمية واستمراريتها، وذلك بعد توقف عامين للعملية الدراسية في غزة بسبب الحرب".

وعن عدد المدارس المتوقع تشغيلها، قال: "هناك 18 مدرسة داخل مخيمات اللجنة المصرية، وهناك مدرسة عبارة عن 250 خيمة في رفح، ومدرسة أيضًا وسط خان يونس عبارة عن 200 خيمة، بالإضافة إلى أنه قريبًا سيتم افتتاح مدارس في وسط قطاع غزة، ومدينة غزة، والشمال".

وشدد على أن الملف الخاص بالتعليم، بالغ الأهمية والحساسية، ومصيري بالنسبة لطلاب قطاع غزة، وبدأت اللجنة المصرية العمل عليه بقوة؛ لتشغيل المدارس، وعودة الطلاب إلى المدارس.

وعن آخر تطورات مخيم نتساريم، قال: "أصبح أكبر مخيم في مخيمات قطاع غزة بإجمالي 15 ألف خيمة شامل لتجهيز شامل، بنية تحتية، وشبكة كهرباء، وشبكة مياه، وحفر آبار للمياه، ومدارس، وعيادات طبية، وخدمات الإنترنت".

غزة مخيمات مدارس مصر اللجنة المصرية

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

جامعة قنا التكنولوجية الأهلية

لجنة وزارة التعليم العالى تزور جامعة قنا للوقوف على إمكانيات الجامعة التكنولوجية الأهلية

الليلة .. انقطاع المياه عن 10 مناطق بحي غرب أسيوط لمدة 6 ساعات

الليلة.. انقطاع المياه عن 10 مناطق في حي غرب أسيوط لمدة 6 ساعات

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: حصول حميات مطوبس على الاعتماد من GAHAR إنجاز يعكس تطور مستوى الخدمات الصحية

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

